震災重建又遇颱風沖毀 花蓮崙天及明里便道將通車

花蓮縣富里鄉崙天、明里大橋2年前因918強震損壞拆除，便道又在去年11月颱風康芮來襲被沖毀，經花蓮縣府搶修，將於15日、20日恢復便橋通車，方便民眾春耕期農機具通行需求。

2022年9月18日台東6強地震，造成花蓮南區多座橋梁損壞，又因接連風災加劇橋梁受損，崙天、明里大橋經評估拆除重建，花蓮縣府在溪底搭設便道。

崙天、明里大橋都是東、西向橋梁，連接富里鄉明里村、富里村、卓溪鄉卓溪及石平地區等地，不過去年11月起接連風災，秀姑巒溪水暴漲，導致溪底的便道沖毀，在地數百名居民須繞路約40分鐘，造成上班、就學及務農不便。

花蓮縣府斥資新台幣1200萬元修復便橋，崙天便橋原鋼構部份延伸加長20公尺，增加流水寬度及斷面，預計15日完工通車；明里便橋依原設計方式施工，預計20日恢復通車。

富里鄉長江東成說，農曆春節後將進入春耕時期，是農業生產關鍵期，便橋及時修復，可大幅減少農耕往返時間跟運輸成本。

崙天大橋正於原地重建，前年底動工，預計明年2月完工，花蓮縣府建設處指出，新橋長430公尺、引道144公尺，橋寬從6公尺拓寬為9公尺，採雙向雙車道配置。

花蓮縣府建設處指出，明里大橋因前後引道銜接防汛道路，工程款略為不足，上月獲行政院公共工程委員會同意追加3400萬餘元，目前已完成細部設計，預計今年6月發包。