搭乘人數成長 台東市公車增加轉運站和火車站班次
台東市區公車搭乘人數113年1月至10月比112年同時期增加22%，為回應民眾需求，同時配合台東女中學生搭車，即日起增加台東市轉運站和台東火車站間往返各1班次。
台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者表示，台東市區公車即日起，公車B線將每日新增兩班次，分別是下午5時30分自台東轉運站發車、以及晚上7時40分自台東火車站發車班次，期待為通勤族與晚間乘車需求提供更便捷服務，提升大眾運輸系統使用率。
卜敏正表示，市區公車總搭乘人次增長，113年1月至10月止，較去年同期增加2萬5228人次，總計14萬398人次，年增幅近22%。為回應市民公車服務的實際需求，將持續挹注經費，讓市區公車班次更完善，使用更便利。
卜敏正表示，此次新增班次還有另原因，是因應台東女中宿舍整修，學生趕搭台鐵區間車需求而新增班次，同時改善晚間時段運輸服務。新增班次是根據民眾意見並調查實際需求後進行，將不斷增進服務品質，讓每位民眾有更好的乘車體驗。
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