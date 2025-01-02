不受地震影響…花蓮公告土地現值不跌反微漲 地王還是它

花蓮縣今年公告土地現值已評議通過，不受地震影響，土地現值微幅上漲0.55%，地王仍是花蓮市中山路與中山路口摩瑪運動流行鞋店，每坪約138萬7000元，比去調漲1000元。

花蓮縣地政處代理處長林輝雄表示，土地現值調查是以調查區間買賣交易案件作為基礎，114年期調查區間是前年9月2日到去年9月1日，全縣平均微漲0.55%，漲幅是本島最低，和113年調漲0.53%差不多。

地政處統計，114年期不動產買賣登記案件共4545件，較上一期減少622件，減幅12.04%，但成交價格維持穩定。縣內主要不動產交易案件集中在大花蓮生活圈，也就是花蓮市及吉安鄉，中南區交易量則減少。另外，本期備查的預售屋共42案，比前一期增加5案，主要也是集中在大花蓮地區及新城鄉。

地政處分析，吉安鄉有較多新成屋在這次調查區間完成過戶登記，成交量因此增加。中南區則因上一期已辦理台9線道路拓寬及花蓮地區鐵路雙軌電氣化工程等公共建設的工程用地協議價購案，所以本期交易量減少。

公告現值是申報土地增值稅、遺產稅等的依據，林輝雄表示，若民眾持有的土地沒有移轉或設定典權，就不會課徵土增稅，另外，公告地價每兩年調整一次，113年期已調整過，114年期不調整，民眾持有土地的稅賦也不受影響。