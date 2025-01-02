猛！苗栗阿嬤騎醫療電動車 完成120公里台東南橫之旅

苗栗66歲張姓阿嬤昨騎行電動醫療代步車，獨自前往台東南橫山區賞景，途中員警擔心阿嬤電動代步車電力及照明不足，一路相隨。阿嬤以平均時速15公里，共花了12小時，完成這趟去回120公里的圓夢旅途。

關山警分局表示，張姓阿嬤右腳截肢領有身心障礙手冊，日前從苗栗搭乘火車到台東池上鄉住宿一晚後，利用昨天元旦假期獨自騎3輪行電動醫療代步車，一早7點由池上出發，騎往南橫山區賞景，中午抵達霧鹿天龍吊橋。

當天下午3點半阿嬤欲下山時，山區開始起霧，加上途中有工程路段管制，阿嬤擔心恐下不了山，遂至霧鹿派出所請求協助。所長胡松俊仁考量電動代步車電力及照明效果不佳，會有行車安全的問題。

胡隨即前往聯繫工程管制人員協助放行，還貼心地一路陪同阿嬤至安全道路， 阿嬤感動地握著胡的手，一再致謝。胡也溫馨提醒阿嬤，電動醫療代步車等同行人，務必靠邊騎行以策安全。