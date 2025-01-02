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猛！苗栗阿嬤騎醫療電動車 完成120公里台東南橫之旅

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
霧鹿派出所所長胡松俊仁（右）擔心阿嬤電動代步車電力及照明不足，下山時一路陪同相隨。圖／關山警分局提供
霧鹿派出所所長胡松俊仁（右）擔心阿嬤電動代步車電力及照明不足，下山時一路陪同相隨。圖／關山警分局提供

苗栗66歲張姓阿嬤昨騎行電動醫療代步車，獨自前往台東南橫山區賞景，途中員警擔心阿嬤電動代步車電力及照明不足，一路相隨。阿嬤以平均時速15公里，共花了12小時，完成這趟去回120公里的圓夢旅途。

關山警分局表示，張姓阿嬤右腳截肢領有身心障礙手冊，日前從苗栗搭乘火車到台東池上鄉住宿一晚後，利用昨天元旦假期獨自騎3輪行電動醫療代步車，一早7點由池上出發，騎往南橫山區賞景，中午抵達霧鹿天龍吊橋。

當天下午3點半阿嬤欲下山時，山區開始起霧，加上途中有工程路段管制，阿嬤擔心恐下不了山，遂至霧鹿派出所請求協助。所長胡松俊仁考量電動代步車電力及照明效果不佳，會有行車安全的問題。

胡隨即前往聯繫工程管制人員協助放行，還貼心地一路陪同阿嬤至安全道路， 阿嬤感動地握著胡的手，一再致謝。胡也溫馨提醒阿嬤，電動醫療代步車等同行人，務必靠邊騎行以策安全。

據了解，阿嬤年輕就嚮往走南橫公路一趟欣賞風景，但後因身體出狀況一直無法成行，昨天終於圓夢。受限於電動代步車車速，阿嬤這一趟120公里去回路程，花了12小時，雖然耗時，但阿嬤卻開心不已。

苗栗66歲張姓阿嬤（左）昨騎行電動醫療代步車，獨自前往台東南橫山區賞景，阿嬤以平均時速15公里，共花了12小時，完成這趟去回120公里的圓夢旅途。圖／關山警分局提供
苗栗66歲張姓阿嬤（左）昨騎行電動醫療代步車，獨自前往台東南橫山區賞景，阿嬤以平均時速15公里，共花了12小時，完成這趟去回120公里的圓夢旅途。圖／關山警分局提供

南橫 阿嬤 電動

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