疑打疫苗罹罕病…國中女在家教育 扶輪社送暖助醫療復健

基隆市明德國中一名女學生前年11月施打疫苗後，出現罕見疾病症狀，輾轉就醫，去年8月向衛生局提出疫苗接種受害救濟，目前已送衛福部審查中。教育處及學校啟動特殊學生個案審查，安排在家教育，提供筆電載具線上學習。扶輪社團也協助學生醫療復健。

基隆李姓婦人的國中生女兒，前年打國光疫苗後出現頭暈、肢體無力，後來得靠助行器，學業也中斷，被診斷得了10萬之一發生機率的格林巴利症，但難以負擔龐大醫藥費用，引發社會關注。

國際扶輪3490地區扶輪之子委員會，前天由主委林佩穎等人，前往學生家中探訪並致贈慰問金20萬元，鼓勵學生面對困境仍堅持努力。林佩穎說，雖然學生的病情艱難，但她和家長展現出不屈不撓的精神，努力與勇氣值得大家學習，希望透過慰問金，能為學生提供一些實質幫助，並勉勵她持續調整身心、專心學習、永不放棄。

學生的媽媽表示，女兒才剛出院，扶輪社的人從外縣市遠道而來，有遠從羅東、土城地區帶著愛心來送暖，她很感謝學校關懷協助，表示會堅持下去，繼續陪伴孩子度過這段艱難時期，期盼孩子能夠早日康復，重拾生活中的希望與夢想。

教育處長徐嬿立表示，國際扶輪3490地區扶輪之子委員會以實際行動，伸出援手幫助學生家庭減輕經濟壓力，讓學生能夠得到幫助，感受到社會的溫暖。