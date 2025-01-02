疑打疫苗罹罕病…國中女在家教育 扶輪社送暖助醫療復健
基隆市明德國中一名女學生前年11月施打疫苗後，出現罕見疾病症狀，輾轉就醫，去年8月向衛生局提出疫苗接種受害救濟，目前已送衛福部審查中。教育處及學校啟動特殊學生個案審查，安排在家教育，提供筆電載具線上學習。扶輪社團也協助學生醫療復健。
基隆李姓婦人的國中生女兒，前年打國光疫苗後出現頭暈、肢體無力，後來得靠助行器，學業也中斷，被診斷得了10萬之一發生機率的格林巴利症，但難以負擔龐大醫藥費用，引發社會關注。
國際扶輪3490地區扶輪之子委員會，前天由主委林佩穎等人，前往學生家中探訪並致贈慰問金20萬元，鼓勵學生面對困境仍堅持努力。林佩穎說，雖然學生的病情艱難，但她和家長展現出不屈不撓的精神，努力與勇氣值得大家學習，希望透過慰問金，能為學生提供一些實質幫助，並勉勵她持續調整身心、專心學習、永不放棄。
學生的媽媽表示，女兒才剛出院，扶輪社的人從外縣市遠道而來，有遠從羅東、土城地區帶著愛心來送暖，她很感謝學校關懷協助，表示會堅持下去，繼續陪伴孩子度過這段艱難時期，期盼孩子能夠早日康復，重拾生活中的希望與夢想。
教育處長徐嬿立表示，國際扶輪3490地區扶輪之子委員會以實際行動，伸出援手幫助學生家庭減輕經濟壓力，讓學生能夠得到幫助，感受到社會的溫暖。
明德國中校長徐仁斌說，感謝教育處媒合民間資源，帶來及時幫助，日後若有善心人士想要提供資源，可透過學校轉贈或表達心意，共同為急難學子加油打氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言