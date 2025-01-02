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花蓮環保局長「扶正」 要求工廠速移走悶燒原物料

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣環保局長饒慶龍今天正式上任，首要推動「碳排APP」，並監督悶燒原物料工廠清運。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局長饒慶龍今天正式上任，首要推動「碳排APP」，並監督悶燒原物料工廠清運。記者王思慧／攝影

花蓮環保局副局長饒慶龍升任局長，他從基層做起，一路從技士、科長、秘書到副局長，如今終於「扶正」。目前「台翔原料燃燒案」備受矚目，饒慶龍說，戴奧辛遠低於排放標準，已請廠商將原料移走。至於未來願景，正規畫「碳排APP」，縣民只要減少碳排，到超商購物有折扣，近日將公布該政策。

環保局今天舉行「新任局長宣誓就職暨交接典禮」，除了副縣長顏新章、代理秘書長饒忠、各議員、縣府局處首長、環保局各科室人員外，許多環保志工也出席，爭先與新任局長饒慶龍合影，現場氣氛熱絡。

針對去年11月的「台翔原料燃燒案」，堆置原料悶燒後異味影響超過1個月，雖然目前沒有臭味，不過民眾擔憂異味是否含有毒物質。饒慶龍表示，去年12月25日基本上控制異味與悶燒，在原料上打了30支長10公尺、寬15公分的管子供灌水與通氣。

饒慶龍說，接下來原物料要移走，廠商需提移置的計畫書給環保局核准，才可以動工；有一部分原物料是從外地移到花蓮，希望能移回去，其他部分要有核准的數量才可以復工，目前仍在停工階段。

其中檢測戴奧辛的部分，他說，原物料與空氣檢測過後，有害物質都遠低於排放標準，可說是「幾乎沒有」，報告書都會交給檢調單位。

至於上任後做的第一件事，饒慶龍表示，首要推動「碳排APP」，鼓勵縣民做好減碳工作，只要下載APP，從事低碳行為如走路、爬樓梯、吃蔬食等就有碳權，經由APP自動計算後，可在超商買東西享折扣，讓環保碳中和行為不會像苦行僧這麼辛苦，現階段測試快完成，接下來會在記者會公開。

環保局今天舉行「新任局長宣誓就職暨交接典禮」，環保局各科室人員與新任局長饒慶龍（第二排左四）合影，現場氣氛熱絡。記者王思慧／攝影
環保局今天舉行「新任局長宣誓就職暨交接典禮」，環保局各科室人員與新任局長饒慶龍（第二排左四）合影，現場氣氛熱絡。記者王思慧／攝影
環保局今天舉行「新任局長宣誓就職暨交接典禮」，除了副縣長顏新章、代理秘書長饒忠、各議員、縣府局處首長、環保局各科室人員外，許多環保志工也出席。記者王思慧／攝影
環保局今天舉行「新任局長宣誓就職暨交接典禮」，除了副縣長顏新章、代理秘書長饒忠、各議員、縣府局處首長、環保局各科室人員外，許多環保志工也出席。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局副局長饒慶龍（右）升任局長，在人事處長吳賢惠（中）見證下，從前局長饒忠（左）手中接下印信。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局副局長饒慶龍（右）升任局長，在人事處長吳賢惠（中）見證下，從前局長饒忠（左）手中接下印信。記者王思慧／攝影

環保局 碳排放 臭味 花蓮

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