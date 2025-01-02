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智慧托育 寶寶體溫飲食隨時掌握…七堵公共托嬰中心開幕

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市七堵區公共托嬰中心今天開幕，特別引進智慧托育系統，讓家長們隨時了解孩子的狀況。圖／基隆市政府提供
基隆市七堵區公共托嬰中心今天開幕，特別引進智慧托育系統，讓家長們隨時了解孩子的狀況。圖／基隆市政府提供

基隆市七堵區公共托嬰中心今天開幕，設在五堵國小，為基隆市第5間公共托育機構，收托設籍基隆市、滿2足月至未滿2歲嬰幼兒共16名，市府透過校園空間活化再利用。引進智慧托育系統，將安全與科技融入托育環境，家長可隨時掌握寶寶的體溫、身高、體重、飲食情況及接送資訊，提供更安心且便利的托育服務。

七堵區托嬰中心由基隆市政府委託「社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會」經營管理。在設計上，特別引進智慧托育系統，將安全與科技融入托育環境。透過電子聯絡簿、藍牙IoT設備及人臉辨識系統，掌握寶寶的體溫、身高、體重、飲食情況及接送資訊，讓家長們隨時了解孩子的狀況。

市府兒童及少年事務處表示，為確保每位小朋友都能獲得充分的關懷，基隆市政府在托嬰中心「照顧比」方面進行全面優化，確保每4名嬰幼兒即有1名專業的托育人員陪伴。此外，還配置了中心主任、護理人員、行政人員及廚工各1名，總共8名專業人員悉心照顧16名寶寶。

市長謝國樑表示，市府正全力推動公共托育設施的建設，目前暖暖區、仁愛區及安樂區的公托設施正在積極建置，預計在114年達成「區區有公托」的目標。

謝國樑說，為減輕家長的育兒壓力，基隆市在去年12月啟動「七區定點臨托」，讓家長可以就近獲得專業的臨托服務。市府也將持續培訓居家托育人員，並推動準公共托育服務，將基隆打造成一個友善育兒的幸福城市。

基隆市七堵區公共托嬰中心今天開幕，特別引進智慧托育系統，讓家長們隨時了解孩子的狀況。圖／基隆市政府提供
基隆市七堵區公共托嬰中心今天開幕，特別引進智慧托育系統，讓家長們隨時了解孩子的狀況。圖／基隆市政府提供
基隆市七堵區公共托嬰中心今天開幕，特別引進智慧托育系統，讓家長們隨時了解孩子的狀況。圖／基隆市政府提供
基隆市七堵區公共托嬰中心今天開幕，特別引進智慧托育系統，讓家長們隨時了解孩子的狀況。圖／基隆市政府提供
基隆市七堵區公共托嬰中心今天開幕，特別引進智慧托育系統，讓家長們隨時了解孩子的狀況。圖／基隆市政府提供
基隆市七堵區公共托嬰中心今天開幕，特別引進智慧托育系統，讓家長們隨時了解孩子的狀況。圖／基隆市政府提供

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