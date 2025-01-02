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康芮大水沖毀 花蓮富里兩條重要便橋趕在春節前通車
花蓮富里鄉崙天、明里兩條大橋在兩年多前震毀，暫供通行的便道在康芮颱風來襲時被洪水沖毀，嚴重影響民眾農作及生活，經數個月搶修，趕在農曆春節前，本月中旬將通車，鄉長江東成表示，將有助農民在年後展開春耕工作。
崙天與明里大橋都是東西向橋梁，是在地民眾通行的主要道路，在2022年0918地震時重創，縣府在溪底搭設便道，擔起交通重責，後續多次因颱風封閉或受損，更在去年10月底康芮颱風後中斷，在地民眾必須繞遠路，外出、務農都非常不方便。
縣府建設處斥資1200萬元修復，為增加流水寬度及斷面，崙天便橋原鋼構部份延伸加長20公尺，明里便橋則依原設計方式施工，修復工程進入尾聲，崙天便橋將於1月15日通車，明里便橋則在1月20日完工。
鄉長江東成近日與縣長徐榛蔚前往視察工程進度，江東成說，便道通車後，大幅減少農耕機具往返的時間與運輸成本，由於農曆春節後即將展開春耕，便橋及時修復，可讓農民順利展開耕作。
崙天大橋及明里大橋修復工程也正在進行。建設處長鄧子榆說，崙天大橋前年底動土，新橋橋寬將從原本6公尺拓寬為9公尺，採雙向雙車道配置，橋梁長430公尺、引道144公尺，目前工程進度約25%，預計明年2月完成；明里大橋因前後引道要銜接防汛道路，工程經費略為不足，經向中央爭取，上月獲行政院公共工程委員會同意追加3400萬餘元，現已完成細部設計，預計今年6月發包，希望8月動工。
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