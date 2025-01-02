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台東包機直航再增曼谷、峴港航點 民眾出國旅遊更便利

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東豐年機場「空側道面改善工程」自2023年完工後，縣府爭取包機直航見成效，去年8月成功推動包機直飛越南河內，今年更再接再厲宣布進軍泰國市場，另再開拓越南峴港航線，讓出國旅遊更便利。本報資料照片
台東豐年機場「空側道面改善工程」自2023年完工後，縣府爭取包機直航見成效，去年8月成功推動包機直飛越南河內，今年更再接再厲宣布進軍泰國市場，另再開拓越南峴港航線，讓出國旅遊更便利。本報資料照片

台東豐年機場「空側道面改善工程」自2023年完工後，縣府爭取包機直航見成效，去年8月成功推動包機直飛越南河內，今年更再接再厲宣布進軍泰國市場，另再開拓越南峴港航線，讓出國旅遊更便利。縣府表示，未來會有更多國際航線與台東連結拚觀光。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正指出，泰國曼谷首架包機航線由縣府與華府旅遊集團攜手合作，將於今年4月12日推出曼谷-台東直飛航班；另4月30日則接續開拓越南市場建立峴港新航線，2條新航線不僅縮減旅客舟車勞頓的時間，更打造台東旅遊品牌能見度。

交通部編列7.6億元辦理台東豐年機場空側道面改善工程並於2023年完工，可起降A320、B737等大型機種；所謂的空測滑行道，就是提供航機起降作業（滑行道）及停放區域（停機坪），包含活動區及操作區，鋪面強度增強，愈能提供大型飛機起降，隔年就迎來越南河內直飛台東的越捷空巴A321國際包機，順利降落豐年機場。

卜敏正強調，去天的4個架次的包機直航共有逾千名旅客來台東旅遊，今年除4月包機，將持續有其他架次的大飛機飛來豐年機場，未來，縣府將持續鎖定東亞地區各國，推動包機直航點，會帶來更多海外遊客，創造龐大的觀光產值，這是可期待。

華府旅行社董事長廖泳淀表示，泰國與越南近期成為國人出國旅遊所選的熱門旅遊地，直飛包機除了方便外籍旅客來台東，包機旅行社也同步推出台東直飛曼谷及峴港的雙向文化體驗行程，讓台東居民能夠方便快捷地出境旅行，無需遠赴桃園機場，省去長時間的交通及費用，提供更多元出國旅遊選擇。

出國旅遊 台東 曼谷 越南

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