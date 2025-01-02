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春節出遊台東避免領紅單 警方：「這10處」交通違規必罰

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣警察局公布統計2024年測速照取締超速違規共35311件，其中台9線南迴公路383.65公里（太麻里代天宮）舉發9544件成為年度第一。記者尤聰光／攝影
台東縣警察局公布統計2024年測速照取締超速違規共35311件，其中台9線南迴公路383.65公里（太麻里代天宮）舉發9544件成為年度第一。記者尤聰光／攝影

台東縣警察局公布統計2024年測速照取締超速違規共35311件、科技執法共13821件，違規取締件數都比往年減少，警示效果件成效。不過，農曆春節連假即將到來，警方再次呼籲用路人返鄉或出遊應遵守交通行駛，千萬別僥倖違規，以免大過年領上「紅單」，而不是紅包。

縣警局交通大隊表示，設置測速照相桿及科技執法的路段，多為易超速及易違規的路段，目的用來提醒用路人減速慢行，而非主要取締手段；就統計數據研析，整體違規件數是逐年下降，光去年和前年相比較，兩項執法取締就少了近3萬件，改善顯著，用路人守交通意識抬頭。

根據警局統計2024年全縣測速照相桿取締違規件數，前5名分別為台9線383.65公里（太麻里代天宮）9544件、台9線315.82公里（米國學校）8156件、台9線369.95公里（蘇巴陽）8089件、台9線427.43公里（安朔交控中心）7295件及台11線158.88公里（海靖金雞母）2061件。

另科技執法路段前5名為台東市中華與四維路口4290件、台東市正氣路商校路段3007件、台東市新生與博愛路口2528件、台東市更生與傳廣路口2304件及台東市新生與中興路口1692件。

交通隊表示，全縣目前已建置14處科技執法設備，今年再新增7處易肇事違規路口設置設備，昨天起開始針對「未停讓行人」、「闖紅燈」違規行為加強執法。春節將至，呼籲用路人返鄉或出遊應遵守交通規則，千萬別僥倖違規，各項執法不打烊。

台東科技執法路段去年共取締13821件，市區中華與四維路口舉發4290件最多。記者尤聰光／攝影
台東科技執法路段去年共取締13821件，市區中華與四維路口舉發4290件最多。記者尤聰光／攝影

台東 科技執法 罰單

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