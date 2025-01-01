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花蓮愛心計程車解決「行」的不便 新年增647輛車服務

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣擴大愛心計程車數量，縣府社會處甄選10家計程車行、共647輛計程車服務，降低長者與身心障礙者出門的不便。本報資料照片
花蓮縣擴大愛心計程車數量，縣府社會處甄選10家計程車行、共647輛計程車服務，降低長者與身心障礙者出門的不便。本報資料照片

花蓮長者與身心障礙者約有7萬人，占縣內人口24％，縣府補助敬老愛心計程車，自去年開始補助65歲以上長者搭乘，超過35萬人受惠。為讓交通網絡更完善，縣府社會處甄選10家計程車行、共647輛計程車服務，今天正式簽約，降低長者與身心障礙者出門的不便。

縣長徐榛蔚表示，截至去年9月，縣內長者及身心障礙者計7萬7275人、占比有24.46％，考量其不便駕車，或無其他家屬接送等，影響就醫、社會參與等權利，今天起與10家計程車行（隊）簽約，減輕的交通經濟負擔，落實保障大家對「行」的無障礙基本權益。

社會處表示，花蓮受限於狹長地形緣故，在交通網絡的布建上不容易，尤其偏鄉地區或南區的資源相對缺乏，而對於長者及身心障礙者的交通資源，更是窒礙難行，為加強資源可及性與可近性，甄選10家計程車行（隊）接續服務長者及身心障礙朋友，補足大眾運輸工具及復康巴士的不足之處。

民眾如欲申請敬老愛心卡，請攜1或2吋的2張相片、身分證或身心障礙證明，至各戶政事務所臨櫃辦理，另敬老愛心計程車的補助，每趟70％每月1000點，當月點數未用完即失效，已設定每月自動存入敬老愛心卡中，只需於搭車前至各大連鎖便利商店儲值足夠30%車資自付額，下車時直接刷敬老愛心卡付費即可享有車資優惠。

另外，社會處提醒，依規定敬老愛心卡「限本人使用」，若經查獲非本人使用，輕則收回卡片停止申請、重則面臨相關相關法律責任，請勿以身試法。其他詳細資訊請洽社會處官網（https://reurl.cc/OG1pvv）查詢。

徐榛蔚 愛心 花蓮 計程車

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