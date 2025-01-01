林姿妙案一審宣判後…宜蘭選戰燃烽煙 藍綠白啟動2026布局

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審遭判有罪停職，由副縣長林茂盛代理。林案過後，藍綠白對2026縣長選戰的布局勢將加速，然而各自有問題待解決；藍營必須走出判決失利陰霾，綠營則要想辦法整合不同的人馬，白營尚在觀望民意走向。

國民黨宜蘭縣黨部代理主委林明昌表示，林姿妙遭判有罪後，他身為黨部代理主委，現在可以說是「義不容辭」，必須一肩扛起責任；原本地方盛傳林姿妙女兒林羿伶將接主委，如今她一審遭判有罪，不可能再接主委，林明昌強調在新的人選確定前，自己必須做好各鄉鎮市的工作。

林明昌指出，關於2026，藍營是有幾個口袋名單，不可能缺席縣長選戰，但是否是強棒還要繼續觀望。比如近日呼聲甚高的不分區立委吳宗憲，就是能力很強的人選，但宜蘭的政治環境是否對空降部隊有利，仍須考量；目前已在籌備吳的宜蘭服務處，至少要先在宜蘭在地耕耘。

外界提及宜蘭「藍白合」的可能性，林明昌抱持開放態度，「當然有機會」，最重要的是不讓綠營勝選，為了國家好，藍白合沒有關係，甚至2028年的立委選舉也可以一併商量。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進則認為，「藍白合」傳聞已久，但宜蘭傳統政治版圖是綠大於藍，不論藍白合不合，綠營都會做好一對一的選戰準備；林姿妙案宣判固然有影響力，也不能寄望這對藍營造成多大傷害，民進黨最大的敵人是自己，一定要做好整合工作。

邱嘉進指出，綠營目前檯面上有許多優秀的人選可能出戰2026，但提名權在黨中央，最近地方和中央黨部會徵選、整合，讓「最大公約數」出線，縣黨部該做的就是整合基層、提早布局鄉鎮市長和議員提名，若時間允許，鄉鎮市代表、村里長也會一起納入考量。

民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠觀察，從今天元旦升旗典禮來看，藍綠白都頗為用心，可以想見3黨與選民的互動將越來越白熱化；另一方面，民進黨還在整合人選，國民黨明年則會改選黨主席，現在談2026變數仍多。