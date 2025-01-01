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新年新氣象！花蓮縣府兩局處長從基層做起 升任創新局

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣環保局副局長饒慶龍（左）升任局長，教育處代理處長翁書敏（右）正式升任處長。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣環保局副局長饒慶龍（左）升任局長，教育處代理處長翁書敏（右）正式升任處長。圖／花蓮縣政府提供

今天是元旦，花蓮縣政府在新年度有新氣象。縣長徐榛蔚在元旦升旗典禮上宣布，教育處代理處長翁書敏真除升任處長，環保局副局長饒慶龍升任局長，兩人皆從基層做起，對於行政與業務有豐富的經驗，分別接掌花蓮教育與環境保護的重要職務。

新任教育處處長翁書敏46歲，國立東華大學碩士畢業，91年特種考試台灣省及福建省基層公務人員考試三等考試及格，從基層公務人員一路晉升，曾任縣府教育處課員、督學、科長、副處長及代理處長，累積豐富的行政經驗與專業背景。

縣府指出，翁書敏代理處長超過4年，長期致力於教育創新與學習環境優化，未來將秉持務實態度與前瞻視野，推動友善、多元的學習環境，同時促進與各界的教育交流合作，為學生創造更廣闊的成長舞台。

新任環保局局長饒慶龍60歲，逢甲大學碩士畢業，90年特種考試台灣省及福建省基層公務人員考試三等考試及格，同樣從基層做起，歷任台東縣卑南鄉公所技士、花蓮縣環保局技士、科長、秘書、副局長等職務，對環保業務有深厚了解。

縣府表示，饒慶龍多年來專注於資源管理與政策規畫，未來持續以實際行動守護自然資源，強化資源循環利用與環境教育，推動縣內環保事業邁向新里程碑，實現永續發展的目標。

徐榛蔚對兩位新任主管的表現與專業給予高度肯定，期許他們繼續發揮專業能力與熱忱，結合團隊力量，深化政策規畫與執行，在教育與環保領域不斷取得新突破，提供更美好的學習與生活環境。

徐榛蔚 環保局 花蓮縣政府

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