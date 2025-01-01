台東跨年湧入5.5萬人 嗨翻國際地標

台東縣政府打造「東漂去旅行」跨年晚會，昨晚7點在海濱公園國際地標登場，統計5.5萬人同歡。晚會由張伯謙、DJ咖啡糖賢齡主持，並由熊仔、魏如昀、許含光揭開晚會序幕，帶來一首首好聽歌曲，讓全場歌迷陶醉大合唱。

接續葉璦菱、洪佩瑜、李權哲、JADE、王若琳、蘇慧倫、頑童MJ116等歌手帶來精彩表演，為2024年劃下完美句點；倒數後則由MC HotDog熱狗壓軸演出，嗨翻全場，與現場民眾一起迎向2025新的一年。

昨天下午3點開放民眾進場時，人潮是愈晚人愈多，主辦單位不斷更新進場人數，從1萬人，一路到12點為止，人數突破5.5萬人，搖滾區第一排不到6點就滿位。會場外停車場滿滿都是車輛。

倒數之前由縣長饒慶鈴帶領縣府團隊現身，煙火則由專業設計師操刀，帶來現今最流行的競技式煙火，打造3分鐘具有張力及戲劇感的璀璨煙火迎接2025年，施放最流行的競技式煙火。