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基隆元旦升旗郵輪迎 謝國樑：過去1年進步多今年更努力

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆元旦升旗郵輪迎，謝國樑：過去1年進步多今年更努力。圖／基隆市政府提供
基隆元旦升旗郵輪迎，謝國樑：過去1年進步多今年更努力。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天上午在國門廣場舉行元旦升旗典禮，不少民眾一大早起床拿著國旗到場，港邊有地中海榮耀號相迎，雖然雲層很厚，沒有看到日出，但熱情不減。市長謝國樑說，基隆在過去1年有了顯著的進步，今年要更努力繼續推動政策與建設，讓路更平．更安全，打造美好的城市環境。

升旗現場動以日出與愛為設計靈感，主視覺運用了溫暖的繽紛色調，展現基隆市多元共融的社會氛圍，歡迎市民以愛為起點，共同迎接2025年的第一道曙光。除市長外，立委林沛祥、副市長邱佩琳、市府各局處首長及多位議員等也都到場。

基隆城市音樂愛心大使許哲誠演奏並獻唱，基隆市啄木鳥合唱團領唱國歌，You Stage歌唱比賽冠軍周澤安帶來感人歌聲，舞玲高手舞蹈團則以動感舞蹈增添節日氛圍，升旗手由基隆女中學生擔任。

謝國樑表示，昨夜的660秒跨年煙火為2024年畫下圓滿句點，今天能與市民共迎新年，感謝市政團隊、市議員及市民的全力支持，讓基隆在過去一年中取得了顯著的進步，更成為亞洲最有愛的城市。他期望2025年基隆市能以「愛」為核心，繼續推動政策與建設，營造更美好的城市環境。

很多民眾全家一起來參加，可惜雲層太厚看不到日出。港邊上午剛好有亞太地區最大郵輪地中海榮耀號進港，要搭載旅客展開元旦假期行程，不少民眾看到郵輪美景，紛紛拍照。，

基隆元旦升旗郵輪迎，謝國樑：過去1年進步多今年更努力。記者游明煌／攝影
基隆元旦升旗郵輪迎，謝國樑：過去1年進步多今年更努力。記者游明煌／攝影
基隆元旦升旗郵輪迎，謝國樑：過去1年進步多今年更努力。圖／基隆市政府提供
基隆元旦升旗郵輪迎，謝國樑：過去1年進步多今年更努力。圖／基隆市政府提供
基隆元旦升旗郵輪迎，謝國樑：過去1年進步多今年更努力。圖／基隆市政府提供
基隆元旦升旗郵輪迎，謝國樑：過去1年進步多今年更努力。圖／基隆市政府提供
基隆元旦升旗郵輪迎，謝國樑：過去1年進步多今年更努力。圖／基隆市政府提供
基隆元旦升旗郵輪迎，謝國樑：過去1年進步多今年更努力。圖／基隆市政府提供
基隆元旦升旗郵輪迎，謝國樑：過去1年進步多今年更努力。圖／基隆市政府提供
基隆元旦升旗郵輪迎，謝國樑：過去1年進步多今年更努力。圖／基隆市政府提供

元旦升旗 基隆 謝國樑

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