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雲層厚 花蓮、台東元旦曙光未現

中央社／ 花蓮縣1日電

迎接2025年第一道曙光，花蓮七星潭、台東三仙台等地日出時刻為清晨6時36分，有民眾專程到海邊等待，不過因雲層太厚，沒能見到元旦曙光。

今年台東縣成功鎮三仙台、太麻里曙光園區都沒有舉行迎曙光活動，但仍有不少民眾等候在現場，台東市海濱公園也有民眾聚集，但都因飄小雨且雲層厚撲空。

太麻里林姓鄉民說，從2000年開始，每年元旦都會到曙光園區看日出，到現在已經25年槓龜了，笑說總有一天會等到的。來自台南的遊客說，明年再來迎曙光。

花蓮七星潭早上也有民眾在岸邊等待，賴姓民眾說，第一次早起看日出，冬天本來就難看到日出，但新的一年在海邊看著天空漸漸亮起來，仍是特別的體驗。

台東氣象站表示，東部地區冬季受東北季風影響，海面上空雲層較不穩定，以清晨5時至7時變化最大，因此很難確定能看到曙光，建議若想看曙光，夏秋季節最適合。

元旦 台東 看日出 花蓮 迎曙光

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