雲層厚 花蓮、台東元旦曙光未現
迎接2025年第一道曙光，花蓮七星潭、台東三仙台等地日出時刻為清晨6時36分，有民眾專程到海邊等待，不過因雲層太厚，沒能見到元旦曙光。
今年台東縣成功鎮三仙台、太麻里曙光園區都沒有舉行迎曙光活動，但仍有不少民眾等候在現場，台東市海濱公園也有民眾聚集，但都因飄小雨且雲層厚撲空。
太麻里林姓鄉民說，從2000年開始，每年元旦都會到曙光園區看日出，到現在已經25年槓龜了，笑說總有一天會等到的。來自台南的遊客說，明年再來迎曙光。
花蓮七星潭早上也有民眾在岸邊等待，賴姓民眾說，第一次早起看日出，冬天本來就難看到日出，但新的一年在海邊看著天空漸漸亮起來，仍是特別的體驗。
台東氣象站表示，東部地區冬季受東北季風影響，海面上空雲層較不穩定，以清晨5時至7時變化最大，因此很難確定能看到曙光，建議若想看曙光，夏秋季節最適合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言