雲層太厚 台東迎曙光25連槓

迎接2025年第一道曙光，台東三仙台、太麻里因雲層太厚，過了時間，仍不見曙光出現，兩地25連槓，就連南橫啞口也沒見到曙光，民眾難掩失望，但有民眾不氣餒說，「總有一天等到，明年再來迎曙光」。

台東一直是迎接新年第一道曙光的聖地，但受天氣影響自2000年後，24年未曾出現過曙光，即便是連年槓龜，仍不減民眾期待與希望，盼能碰上好運，見證到終結連槓的一刻。

成功鎮三仙台及太麻里鄉曙光園區雖然都沒舉辦迎曙光活動，今天清晨兩地仍湧入來自全省各地的大批民眾，把海邊快擠得水洩不通，滿心歡喜迎接2025新年第一道曙光。

無奈海面上空雲層太厚，過了三仙台表定民用曙光6點10分、日出6點34分及太麻里民用曙光6點10分、日出6點35分，仍看不到曙光出現，就連全台第一道曙光的蘭嶼，也沒看到曙光，注定25連槓。

「冬天本來就難看到陽光，已經25年沒迎到曙光了。」太麻里林姓鄉民說，從2000年開始，他每年都來曙光園區碰運氣，結果都沒看到曙光出現。另來自台南的鍾小姐說，沒看到沒關係，總有一天等到，明年再來迎曙光。

台東氣象站表示，東部地區每年冬季會受東北季風影響，海面上空雲層較不穩定，尤其是太陽準備升起的清晨5點至7點變化最大，因此，天氣變化瞬息萬變，很難說一定看得到曙光，想要看曙光夏秋季節最好。