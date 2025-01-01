基隆大船鳴笛 660秒跨年煙火秀照亮港區夜空

基隆市歷年最長的660秒跨年煙火秀，昨天深夜在倒數聲過後登場，搭配雷射光雕和港區大船鳴笛，照亮港區夜空，民眾紛紛拿起手機拍照、錄影，一同迎接2025年的到來。

基隆市政府文化觀光局表示，煙火秀以4大篇章呈現，分別是昔日記憶篇、現今故事篇、將來傳承篇和迎繽萬千篇，每一篇章都巧妙地結合煙火、燈光、雷射光雕及港區大船鳴笛，呈現出基隆的在地故事。

文觀局指出，為了讓市民與遊客能更方便享受跨年夜美好時光，特別商請港灣周邊商圈延長營業時間至跨年過後，包含微風東岸內的各大品牌及叁肆行內的餐廳等，讓觀眾能舒適地享受基隆的美食與購物環境。

基隆市長謝國樑表示，感謝所有商家的支持與配合，也希望透過這樣的活動，讓更多人了解基隆、愛上基隆，市府會繼續推出更多精彩的活動，讓基隆成為每個人心中的旅遊熱點。