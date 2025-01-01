創基隆歷年最長時間 660秒璀璨煙火、燈光、雷射迎2025

2024年基隆設市100周年，市府規畫跨年煙火秀時間長達660秒，創歷年活動最長時間紀錄，加上燈光秀和雷射秀，吸引成千上萬民眾，聚在基隆微笑港灣周邊，享受華麗的視覺饗宴，共同迎接2025年到來。

基市府2024年以「基隆一百 迎繽萬千」為主題，推出一系列設市百年活動，跨年煙火秀年末壓軸登場。煙火秀分成4個主題，「昔日記憶篇」探索基隆的過去，「現今故事篇」代表看見基隆進步，「將來傳承篇」展望基隆的未來，「迎繽萬千篇」象徵基隆一百，邁向新的一年到來。

煙火施放地點是在基隆港西岸的虎仔山「KEELUNG」地標，午夜時民眾就在聚集在國門廣場、海洋廣場、飛鳶廣場、活動中心廣場等地。因為並未安排舞台及表演活動，民眾靜靜等到等待煙火施放，也有人自行倒數，迎接2025年到來。

為了讓市民與遊客能夠更方便享受跨年夜的美好時光，基隆市文化觀光局也商請微笑港灣周邊商圈，延長營業時間。基隆市長謝國樑感謝所有商家的支持與配合，希望透過這樣的活動，讓更多人了解基隆、愛上基隆。市府未來會繼續推出更多活動，讓基隆成為每個人心中的旅遊熱點。