台東東漂暢消券、草地音樂會人潮擠爆 炒熱跨年晚會

台東縣政府打造「東漂去旅行」跨年晚會，今晚7點半在海濱公園國際地標登場，吸引逾萬民眾同嗨。今年更推出「東漂暢消券」及「草地音樂會」，不僅成功把跨年活動氣氛炒熱，還帶來人潮商機。

縣府財經處長章正文表示，限量2000張的「東漂暢消券」在下午5點半即發放領用完畢，民眾持券在超過200個市集攤位消費，連帶吸引更多人逛市集刺激經濟，可以說「擠爆」形容。

為了讓觀眾有更好用餐體驗、品嚐美食及休閒遊憩，市集周邊擺設用餐區，同時市集旁還有「草地音樂會」讓民眾可以一邊享用美食，還能聽在地歌手演唱，為晚會前暖場。民眾甚至「嗨翻」跳舞同歡。