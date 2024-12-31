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台東東漂暢消券、草地音樂會人潮擠爆 炒熱跨年晚會

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東跨年晚會推出「東漂暢消券」及「草地音樂會」，不僅成功把跨年活動氣氛炒熱，還帶來人潮商機。記者尤聰光／攝影
台東跨年晚會推出「東漂暢消券」及「草地音樂會」，不僅成功把跨年活動氣氛炒熱，還帶來人潮商機。記者尤聰光／攝影

台東縣政府打造「東漂去旅行」跨年晚會，今晚7點半在海濱公園國際地標登場，吸引逾萬民眾同嗨。今年更推出「東漂暢消券」及「草地音樂會」，不僅成功把跨年活動氣氛炒熱，還帶來人潮商機。

縣府財經處長章正文表示，限量2000張的「東漂暢消券」在下午5點半即發放領用完畢，民眾持券在超過200個市集攤位消費，連帶吸引更多人逛市集刺激經濟，可以說「擠爆」形容。

為了讓觀眾有更好用餐體驗、品嚐美食及休閒遊憩，市集周邊擺設用餐區，同時市集旁還有「草地音樂會」讓民眾可以一邊享用美食，還能聽在地歌手演唱，為晚會前暖場。民眾甚至「嗨翻」跳舞同歡。

「很特別的跨年晚會，有吃又能嗨！」新竹遊客開心說，參加多場其他縣市跨年，從來沒有台東這場令人引象深刻。另台北遊客說，感覺草地音樂會和市集比跨年晚會還熱鬧，很棒耶。

台東跨年晚會推出「東漂暢消券」及「草地音樂會」，不僅成功把跨年活動氣氛炒熱，還帶來人潮商機。記者尤聰光／攝影
台東跨年晚會推出「東漂暢消券」及「草地音樂會」，不僅成功把跨年活動氣氛炒熱，還帶來人潮商機。記者尤聰光／攝影

台東 跨年晚會 音樂會

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