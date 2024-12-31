基隆社區遭檢舉巷弄騎樓違停、近百人收白單 衍生藍綠質疑相互立場

基隆市大慶大城社區中和路168巷13弄的住戶，因遭檢舉騎樓違停機車暗自叫苦。基隆市議員施偉政反應民意，盼也納入騎樓開放停車範圍。國民黨質疑民進黨陣營，對基隆騎樓是否該停放機車有兩套標準。施偉政回擊國民黨，不該拿基隆人最痛苦的矛盾來做政治操作。

中和路168巷13弄的住戶有近百人將機車停放騎樓，收到警方舉發單（白單），向施偉政陳情。施25日今天出示一大疊舉發單，指市府公告商業街道騎樓開放騎樓停車，住宅區停車需求更大，也應納入，讓居民住得更安心。基隆市政府發言人呂謦煒當天回應，騎樓開放停車路段調整，市府會依相關規範審慎評估。

國民黨基隆市黨部舉辦「綠能你不能？民進黨機車停騎樓政策自相矛盾」記者會，市黨部發言人黃申棟質疑，到底民進黨主張開放騎樓停車？還是不開放騎樓停車？不要自相矛盾，應該要說清楚。主委吳國勝也說，民進黨根本是為反對而反對，實在是雙標政黨。

施偉政表示，國民黨在記者會公布圖卡，內文寫2023年反對騎樓停車，2024卻支持騎樓停車，攻擊他對騎樓停車看法雙標。實情是2023年5月9日市府公告指定騎樓停車區域，他就接獲陳情，指安一路有住戶把車停在住宅前騎樓，被開了5張白單。日前他接獲大慶大城住戶陳情，他的處置如出一轍，何來雙標？

施偉政反問國民黨，是否認為全市除已公告的76處騎樓停車區域以外，騎樓應一律淨空？國民黨是否了解全市車位需求數量？如果認為道交條例90-3條是惡法，藍白兩黨占國會多數，應盡速排入修法，解決市民之苦，請問國民黨基隆市黨部能承諾市民嗎？