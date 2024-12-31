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基隆元旦新制 電動機車月補助千輛、行人違規開罰

中央社／ 基隆31日電

基隆市政府明年元旦推新政策，開始受理公益青年電動機車補助新方案，採網路登記，每月1000個名額，另將展開「行人有序」宣導，行人若違規穿越道路屢勸不聽，開罰500元。

基隆市環保局長馬仲豪表示，電動機車補助新方案分為「專案車款」和「新購車款」。專案車款部分，新增2家廠商，共計有光陽、中華、泓創綠能及三陽，提供6款車型供民眾選擇，月資費部分，市府按往例持續補助，各廠牌皆有0元月資費選項。

至於「新購車款」，馬仲豪說，若民眾選擇普通重型第1、2級或普通輕型第1級機種，市府將針對首次新購車的民眾提供不限廠牌，最高新台幣6萬元的購車補助金，大幅降低民眾購買電動機車門檻。

此外，市府表示，推動車輛停讓行人已見成效，第2階段將對行人展開「行人有序」宣導，針對易發生行人事故路段20處，每天從上午10時至下午4時，編排專責警力落實勸導及執法取締，明年1月1日起，行人若違規穿越道路屢勸不聽，將開罰500元，規劃明年2月3日起直接開罰。

另外，市府根據「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」每胎新生兒補助生育獎勵金2萬元，市府今年向議會提出廢止自治條例改訂辦法，並將明年將補助生育獎勵金提高至3萬元，今年5月間遭議會退回提案，市府將改提案修正自治條例，待議會通過後，即可將生育獎勵金提高至3萬元。

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