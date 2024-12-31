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年終大型廢棄物回收增加 基市統計彈簧床墊回收量居冠

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
農曆過年前，許多家庭大掃除，家具等大型廢棄物數量增加。基隆市環保局提醒民眾可利用線上登記回收，便捷又省時。圖／環保局提供
農曆過年前，許多家庭大掃除，家具等大型廢棄物數量增加。基隆市環保局提醒民眾可利用線上登記回收，便捷又省時。圖／環保局提供

農曆過年前，許多家庭大掃除，家具等大型廢棄物數量增加。基隆環保局提醒民眾可利用線上登記回收，便捷又省時。統計資料顯示，民眾最常申請清運大型廢棄物數量，彈簧床墊最多，其次依序分別為櫥櫃、沙發椅、床架和桌子。

環保局表示，年關將近，許多家庭已經開始進行大掃除，為了保持居家環境的整潔迎接新年，民眾在整理過程中，常會產生大量的廢棄物。為避免年節期間垃圾積壓，提醒民眾提早登記收運處理大型廢棄物。

基隆市民可透過「基隆垃圾車來了」App及網頁版服務，線上登記安排大型廢棄物回收，也可撥打基隆市環保局專線進行電話登記。仁愛、暖暖、七堵區請撥(02)2431-2589或2431-2590；中山、安樂、信義、中正區請撥(02)2466-6869或2466-9902，讓年終大掃除事宜更加順利。

環保局統計今年8月至11月，共接獲923件大型清運服務線上申請案件，其中大型廢棄物清運申請占絕大多數，共909件，餘為水肥清除。以行政區區分，安樂區民眾申請最為踴躍，共178件，七堵區149件居次，中正區145件排第3。民眾最常申請清運的5種大型廢棄物，分別為彈簧床墊322件、櫥櫃189件、沙發椅185件、床架154件、桌子111件。

環保局統計今年8月至11月，共接獲923件大型清運服務線上申請案件，安樂區民眾申請最為踴躍，共178件，七堵區149件居次，中正區145件排第3。圖／環保局提供
環保局統計今年8月至11月，共接獲923件大型清運服務線上申請案件，安樂區民眾申請最為踴躍，共178件，七堵區149件居次，中正區145件排第3。圖／環保局提供

基隆 廢棄物 環保局

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