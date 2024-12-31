花蓮豐濱鄉發兒童生日禮金 4年152人受惠

花蓮縣豐濱鄉公所今天表示，為照顧鄉內兒童，落實福利政策，營造友善成長環境並增加鄉內人口，推動兒童生日禮金政策，4年造福152名兒童；將持續推動，盼讓鄉民有感。

豐濱鄉公所今天指出，自民國109年12月9日訂定「花蓮縣豐濱鄉兒童生日禮金發放自治條例」，並於110年1月1日起實施。政策迄今已滿4年，公所為求有效合理分配及永續各項福利政策支出，並視財源編列相關預算支應，且每3年檢視執行成效，決定是否繼續施行。

鄉公所指出，自110起至113年匡列預算，依序為新台幣83萬元、150萬元、230萬元、230萬元；總發放人次則為53人、61人、77人、87人；總發放金額依序為53萬元、100萬元、141萬元、134萬元，均直接撥入申請人。

鄉長邱福順表示，今年因0403地震及颱風影響，造成東海岸旅遊人數大減、就業機會降低、以及「親不知子海上古道」設施損壞，影響收入。為了減輕家長們的負擔，持續推動兒童生日禮金政策，希望讓鄉民有感，願意留在豐濱生活。

豐濱鄉公所說明，此條例規定，凡戶籍設籍豐濱鄉的兒童年滿1歲起，並自設籍時起算6個月，發放新台幣1萬元；若戶籍未遷出且滿2歲起，發放2萬元；滿3歲起，發放2萬元；滿4歲起，發放3萬元等；也就是此條例實施後出生的兒童，從出生至4歲戶籍未遷出豐濱鄉者，即可領到8萬元生日禮金。

另外，全鄉意外團保也於11月順利標出，鄉親若發生意外身故，有30萬元保險金理賠，支持家庭生活。