罷免落幕...基隆東岸商場訴訟持續攻防 大日爭優先續約前開庭

基隆市東岸停車場（含商場）原營運業者大日公司，不服市府未續約提起確認優先訂約權訴訟。法官今天開庭時，大日指市府將建物未移轉登記列為理由，實屬刻意刁難。市府稱大日先未履行建物移轉登記，才納入續約條件。法官另同意大日聲請，要求市府提供營運績效評估資料，做為雙方攻防及法官判決事證。

基隆市政府2015依促參法辦理東岸停車場招商，大日得標，從2016年起營運5年，並有優先訂約3+2年資格。大日進駐停車場後，與NET簽約，大日經營地下停車場，NET經營地上商場，雙方合作期間，擴建1樓及新建2至4樓商場空間。

大日與市府2020年底期滿，再續約3年。2023年底期滿前，市府指大日不符合優先續約要件，去年重新招商，微風集團擊退勁敵NET。今年1月31日辦理點移交作業時，引發爭議，成為基隆市長謝國樑罷免案導火線，市府、大日和NET間也有多起訴訟攻防。

大日以市府為被告，提起確認優先訂約權訴訟。基隆地方法院今天第3次準備程序庭，釐清爭點事證。市府審議續約要件為提送期程、資產總檢查結果、近3年財務狀況及建築物登記，詢問3方為何要將所有權歸屬納入？

市府律師說，市府曾發文請大日提供授權書，供辦理東岸商場2至4建物所有權移轉登記，因大日未履約，所以在第2次續約時列入要件。

大日律師指建物登記非兩造契約義務，市府今年3月自行登記所有，顯見無需被告配合也可完成建物登記，用來否定優先定約資格顯無理由，實屬刻意刁難。NET律師則稱擁有東岸2至4樓所有權，市府依法依約都無從移轉登記。

市府主張大日營運績效評估資料屬保密資料，不應提供法院，但大日聲請要求提供。法官也詢問3方意見，大日律師表示，市府應提供，但確屬營業秘密，所以請法院審酌適當遮蔽或限制閱覽。NET律師認為，估資料為訴訟爭議點佐證資料，市府應提供，如拒絕提供或限制閱覽，舉證不利益應要市府負擔。

市府律師說，建議法官審酌其他爭議點，如認有必要再命市府提出，至於是否限制閱覽或適當遮蔽，由大日決定。大日律師表示，市府提出後，可由大日先閱覽，再就涉及營業秘密部分提出意見。