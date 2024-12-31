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花蓮跨年晚會連唱2天 消費滿500元可換200元購物金

中央社／ 花蓮縣31日電

花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會自今天晚上起連唱2天，參加民眾可憑消費滿新台幣500元金額發票或收據，在會場服務台兌換價值200元購物金，在指定商圈消費抵用。

花蓮縣跨年活動今天晚間8時起在東大門夜市旁廣場舉行，跨年夜由歌手蕭煌奇、Matzka、怕胖團等輪番登場；明晚有歌手羅志祥、楊乃文、Ozone及演員鳳小岳等相聚花蓮，2天晚上都有180秒星空煙火秀。

花蓮縣觀光處長余明勲指出，加碼推出太平洋觀光節滿額贈活動，憑今、明2天在花蓮縣內消費的發票或收據，單張消費滿500元，可在今天晚間7時起在活動服務台兌換購物金200元，在指定商圈消費使用，期限至2025年1月5日。

為迎接跨年活動，東大門廣場連續2天晚上6時起實施交通管制，路段包括周邊中山路、重慶路、軒轅路、福町路、花崗街、博愛街及光復街，今天晚上管制至1日凌晨1時，明晚從晚間6時管制至當天晚上10時，民眾可搭乘市區公車至「中華路」站下車，步行5分鐘後抵達活動會場。

花蓮縣府指出，民眾參加完跨年演唱會後，可在清晨散步到海邊，迎接2025年第一道曙光，縣府將於元旦上午8時30分在七星潭舉行健走活動，可參加抽獎，有洗衣機、電視機及iPad等大獎。

發票 花蓮 跨年

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