花蓮跨年演唱會連嗨唱2天 晚上6時起交管措施出爐

花蓮太平洋觀光節跨年晚會今、明2天晚上將在東大門夜市廣場登場，場地周邊可能湧入大量人車潮，警方為確保交通順暢，2天晚上6時開始交通管制，請用路人多加留意。

花蓮警分局表示，此次活動共有2場交通管制措施，管制時間分別為今天晚上6時至明天凌晨1時，以及明天晚上6時至晚上10時30分。

交通管制路線包括花蓮市中山路（中華路至海濱街）、花蓮重慶路（中山路至自由街）、花蓮市軒轅路（復興街至中山路）、花蓮市福町路（中華路至重慶路）、花蓮市花崗街（五權街至中山路）、花蓮市博愛街（廣東街至重慶路）、花蓮市光復街（廣東街至重慶路）等。

警方表示，管制路段將視交通狀況擴大或縮小區域，提醒民眾參與活動時務必遵守秩序，避免推擠造成意外，同時建議提前規畫行程，多加利用大眾運輸工具，減少交通壅塞情形。

另外，駕駛人切勿貪求方便，違規行駛或違規停車，造成其他用路人不便，更容易發生車禍意外，請駕駛人務必遵守交通規則。

花蓮太平洋觀光節跨年晚會2天活動卡司有「金曲歌王」蕭煌奇、「亞洲舞王」羅志祥、「搖滾女王」楊乃文、「戲劇男神」鳳小岳、Matzka、怕胖團等歌星開唱；縣府加碼消費滿500元發票或收據，換200元購物金，每天限量500份，吸引民眾參與。