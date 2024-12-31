林姿妙官司纏訟…宜蘭縣府瀰漫寒蟬效應 官員憂多做多錯

宜蘭縣長林姿妙涉貪案因牽扯多名縣政府官員，從2022年元月檢廉搜索偵辦至今近3年，縣政府內部瀰漫一股「寒蟬效應」，很多公務員成了驚弓之鳥，擔心多做多錯，為求自保，審查申請案件格外「謹慎」嚴格。有人認為情有可原，鼓勵公務員依法行政，但也有人批評行政效率不彰。

檢廉於2022年初大規模搜索偵辦宜蘭縣長林姿妙及縣政府官員涉貪，同年8月間起訴15人，縣政府包括縣長林姿妙在內與官員共有8人，分別被依貪汙治罪條例的收賄罪或圖利罪被起訴，儘管林姿妙最後仍成功連任，但引發「寒蟬效應」持續至今，人人自危，尤其對於比較敏感案件，擔心多做多錯，不敢准駁。

縣議會民進黨團總召陳文昌表示，有罪或無罪就趕快判一判，不要造成公務員寒蟬效應，影響工作士氣，造成行政效率不彰。

縣議會國民黨團書記長林義剛表示，他自己以前是基層公務員、曾任鄉長及副縣長，清楚作業流程，檢方為了100多萬元農地有無農用的土地增值稅之事做為圖利理由，對縣長及局處長等十餘人求刑一、二十年，真是「鬼扯蛋」，但公務員已成驚弓之鳥，民眾洽公時，公務員自我保護，受理申請案要求退回補件，怕到不敢做決策。

林義剛表示，政治人物為民謀福利，公家機關也口口聲聲把「便民服務」掛嘴邊，但檢廉不當取供起訴，難免引起寒蟬效應，希望縣政府公務員不要怕，秉公辦事，依法為人民圖謀福利，給予便民服務，有何不對？