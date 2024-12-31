快訊

3度拒絕傳喚！尹錫悅遭聲請逮捕令 南韓法院批准了

贈書活動也有詐騙！假十大書籍名單曝光 用FB、IG盜你個資

風波不斷的航空帝國：波音737-800的過往重大空難

林姿妙官司纏訟…宜蘭縣府瀰漫寒蟬效應 官員憂多做多錯

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙涉貪案因牽扯多名縣政府官員，從2022年元月檢廉搜索偵辦至今近3年，縣政府內部瀰漫一股「寒蟬效應」，很多公務員成了驚弓之鳥，擔心多做多錯。圖／聯合報系資料照
宜蘭縣長林姿妙涉貪案因牽扯多名縣政府官員，從2022年元月檢廉搜索偵辦至今近3年，縣政府內部瀰漫一股「寒蟬效應」，很多公務員成了驚弓之鳥，擔心多做多錯。圖／聯合報系資料照

宜蘭縣長林姿妙涉貪案因牽扯多名縣政府官員，從2022年元月檢廉搜索偵辦至今近3年，縣政府內部瀰漫一股「寒蟬效應」，很多公務員成了驚弓之鳥，擔心多做多錯，為求自保，審查申請案件格外「謹慎」嚴格。有人認為情有可原，鼓勵公務員依法行政，但也有人批評行政效率不彰。

檢廉於2022年初大規模搜索偵辦宜蘭縣長林姿妙及縣政府官員涉貪，同年8月間起訴15人，縣政府包括縣長林姿妙在內與官員共有8人，分別被依貪汙治罪條例的收賄罪或圖利罪被起訴，儘管林姿妙最後仍成功連任，但引發「寒蟬效應」持續至今，人人自危，尤其對於比較敏感案件，擔心多做多錯，不敢准駁。

縣議會民進黨團總召陳文昌表示，有罪或無罪就趕快判一判，不要造成公務員寒蟬效應，影響工作士氣，造成行政效率不彰。

縣議會國民黨團書記長林義剛表示，他自己以前是基層公務員、曾任鄉長及副縣長，清楚作業流程，檢方為了100多萬元農地有無農用的土地增值稅之事做為圖利理由，對縣長及局處長等十餘人求刑一、二十年，真是「鬼扯蛋」，但公務員已成驚弓之鳥，民眾洽公時，公務員自我保護，受理申請案要求退回補件，怕到不敢做決策。

林義剛表示，政治人物為民謀福利，公家機關也口口聲聲把「便民服務」掛嘴邊，但檢廉不當取供起訴，難免引起寒蟬效應，希望縣政府公務員不要怕，秉公辦事，依法為人民圖謀福利，給予便民服務，有何不對？

「如果自己是申請民眾的話，心中做何感想？」副縣長林茂盛表示，面對民眾抱怨反映不便民，他會邀集各局處人員開會討論，應該核准的案件，就該要趕快同意，也告知縣政府公務人員要將心比心。

由於官司纏訟，造成宜蘭縣政府瀰漫「寒蟬效應」，部分公務員擔心多做多錯。圖為縣政府提供的資料照。圖／宜蘭縣政府提供
由於官司纏訟，造成宜蘭縣政府瀰漫「寒蟬效應」，部分公務員擔心多做多錯。圖為縣政府提供的資料照。圖／宜蘭縣政府提供

公務員 宜蘭 林姿妙 貪汙

延伸閱讀

涉貪下午宣判 林姿妙直球對決將到庭…判這些罪就停職

宣判前詳細了解案情 林姿妙驚訝「原來我是安捏被起訴」

謝長廷指柯收賄起訴證據薄弱 藍營對比林姿妙起訴根本「無中生有」

宜蘭縣長林姿妙第二任期 藍讚認真如第一任期、綠批無重要作為

相關新聞

林姿妙官司纏訟…宜蘭縣府瀰漫寒蟬效應 官員憂多做多錯

宜蘭縣長林姿妙涉貪案因牽扯多名縣政府官員，從2022年元月檢廉搜索偵辦至今近3年，縣政府內部瀰漫一股「寒蟬效應」，很多公...

建引道串連景點…美崙溪打造觀光廊道 明年中完工

花蓮市美崙溪周邊有舊中廣花蓮電台、將軍府歷史建築群、松園別館等，縣府近年修繕人行道、自行車道串連景點，將施作引道約100...

基隆城隍廟元旦送春聯抽福袋 初四發送蛇年發財金

基隆護國城隍廟迎接2025年到來，元旦發送加蓋「官印」春聯，民眾身上有國旗元素，還可抽福袋。農曆春節大年初四迎財神時，城...

饒慶鈴為國土計畫法槓中央 「貿然實施將是災難」

「國土計畫法」擬明年4月30日上路，台東縣國土功能分區圖本月24日才送內政部。縣長饒慶鈴說，台東縣政府雖在期限內完成，但...

花蓮農改場研發4仙草新品種 打造多層次花海景觀

農業部花蓮區農業改良場研發「仙草」用途，10年來篩選全台百餘個品種，育成4款新品種，每款花色與花期不同，不但增加觀賞價值...

財劃法修法 國民黨：對基隆是利多 呼籲中央別縮減補助

立法院修正財政收支劃分法，中國國民黨基隆市黨部今天表示，修法把餅做大，分配更公平，基隆未來可望每年增加75億元經費，中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。