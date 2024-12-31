建引道串連景點…美崙溪打造觀光廊道 明年中完工

花蓮市美崙溪周邊有舊中廣花蓮電台、將軍府歷史建築群、松園別館等，縣府近年修繕人行道、自行車道串連景點，將施作引道約100公尺，除連接人行道到溪邊步道，也打造觀景平台、整修既有設施，工程預計明年7月完工。

花蓮縣建設處規畫「美崙溪左菁華護岸新建引道串連工程」，昨天動工。工程全長約1.45公里，起點在尚志路三山國王廟，經過尚志橋、中正橋到溪畔公園，將施作長約100公尺的Z字型斜坡引道，銜接現有步道、自行車道，中間設置4處觀景平台、1處銜接既有木棧道的平台。

建設處長鄧子榆表示，美崙溪左岸原已有步道，要從將軍府過中正橋，再接到尚志路的堤頂，在溪邊既有左岸高灘地與既有堤頂步道上施作引道，將各個景點、橋梁都串連起來。

鄧子榆說，工程施作引道將使用PC材質，有一定防滑成效，周邊也會綠美化，並在沿線腹地較大地點增設觀景平台；左岸既有木棧板牽引道設施也一併修繕，預計明年6、7月完工。

當地民生里長吳明崇表示，過去美崙溪只有右岸有引道，不過左岸有將軍府、松園別館等景點，未來有引道串連，遊客、民眾步行在溪畔就能輕鬆觀光。

縣長徐榛蔚表示，美崙溪整治完成後，將邀請藝術家在周邊設裝置作品，成為地方新亮點。