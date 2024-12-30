基隆城隍廟元旦送春聯抽福袋 初四發送蛇年發財金

基隆護國城隍廟迎接2025年到來，元旦發送加蓋「官印」春聯，民眾身上有國旗元素，還可抽福袋。農曆春節大年初四迎財神時，城隍廟也會限量發送「保庇五元發財金御守」，歡迎民眾索取討個吉利。

護國城煌廟今天公布國曆和農曆新年活動，明年元旦共準備1000張藝術春聯和「闔家平安」春聯，當天下午2點起開放民眾索取。城隍廟還特別提供平日蓋在疏文上的城煌老爺印，民眾如果有需要，可以蓋在春聯，加持春聯祈求平安。

廟方在元旦除了送春聯討喜氣，還加碼舉辦抽福袋活動。民眾當天只要攜帶國旗小物、國旗服裝，或是身上繪畫國旗妝，就可試手氣抽福袋。廟方準備了50件信徒還願捐贈的精美陶瓷工藝品，分送中獎民眾收藏。