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基隆城隍廟元旦送春聯抽福袋 初四發送蛇年發財金

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆護國城隍廟明年2月1日（農曆大年初四）下午2時，分送「保庇五元發財金御守」。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟明年2月1日（農曆大年初四）下午2時，分送「保庇五元發財金御守」。記者邱瑞杰／攝影

基隆護國城隍廟迎接2025年到來，元旦發送加蓋「官印」春聯，民眾身上有國旗元素，還可抽福袋。農曆春節大年初四迎財神時，城隍廟也會限量發送「保庇五元發財金御守」，歡迎民眾索取討個吉利。

護國城煌廟今天公布國曆和農曆新年活動，明年元旦共準備1000張藝術春聯和「闔家平安」春聯，當天下午2點起開放民眾索取。城隍廟還特別提供平日蓋在疏文上的城煌老爺印，民眾如果有需要，可以蓋在春聯，加持春聯祈求平安。

廟方在元旦除了送春聯討喜氣，還加碼舉辦抽福袋活動。民眾當天只要攜帶國旗小物、國旗服裝，或是身上繪畫國旗妝，就可試手氣抽福袋。廟方準備了50件信徒還願捐贈的精美陶瓷工藝品，分送中獎民眾收藏。

護國城隍廟今天也公布金蛇年城隍發財金錢母，造型設計結合闔家平安主題，取名為「保庇五元發財金御守」。五元的台語諧音「有緣」，寓意城隍御守保護有緣人平安，並象徵將財富牢牢守住。城隍廟將在2月1日（大年初四）接財神日，下午2點免費發放發財金給市民討吉利。

基隆護國城隍廟今天宣布2025年元旦送春聯、抽福袋，農曆大年初四分送發財金。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟今天宣布2025年元旦送春聯、抽福袋，農曆大年初四分送發財金。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟今天宣布2025年元旦送春聯、抽福袋，農曆大年初四分送發財金。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟今天宣布2025年元旦送春聯、抽福袋，農曆大年初四分送發財金。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟2025年元旦發送加蓋「官印」春聯，民眾身上有國旗元素，還可抽福袋。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟2025年元旦發送加蓋「官印」春聯，民眾身上有國旗元素，還可抽福袋。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟2025年元旦發送加蓋「官印」春聯，民眾身上有國旗元素，還可抽福袋，獎品是陶瓷工藝品。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟2025年元旦發送加蓋「官印」春聯，民眾身上有國旗元素，還可抽福袋，獎品是陶瓷工藝品。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟2025年元旦發送加蓋「官印」春聯，民眾身上有國旗元素，還可抽福袋。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟2025年元旦發送加蓋「官印」春聯，民眾身上有國旗元素，還可抽福袋。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟2025年元旦發送加蓋「官印」春聯，民眾身上有國旗元素，還可抽福袋。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟2025年元旦發送加蓋「官印」春聯，民眾身上有國旗元素，還可抽福袋。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟今天宣布2025年元旦送春聯、抽福袋，農曆大年初四分送發財金。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟今天宣布2025年元旦送春聯、抽福袋，農曆大年初四分送發財金。記者邱瑞杰／攝影

城隍廟 春聯 發財金

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