基隆城隍廟元旦送春聯抽福袋 初四發送蛇年發財金
基隆護國城隍廟迎接2025年到來，元旦發送加蓋「官印」春聯，民眾身上有國旗元素，還可抽福袋。農曆春節大年初四迎財神時，城隍廟也會限量發送「保庇五元發財金御守」，歡迎民眾索取討個吉利。
護國城煌廟今天公布國曆和農曆新年活動，明年元旦共準備1000張藝術春聯和「闔家平安」春聯，當天下午2點起開放民眾索取。城隍廟還特別提供平日蓋在疏文上的城煌老爺印，民眾如果有需要，可以蓋在春聯，加持春聯祈求平安。
廟方在元旦除了送春聯討喜氣，還加碼舉辦抽福袋活動。民眾當天只要攜帶國旗小物、國旗服裝，或是身上繪畫國旗妝，就可試手氣抽福袋。廟方準備了50件信徒還願捐贈的精美陶瓷工藝品，分送中獎民眾收藏。
護國城隍廟今天也公布金蛇年城隍發財金錢母，造型設計結合闔家平安主題，取名為「保庇五元發財金御守」。五元的台語諧音「有緣」，寓意城隍御守保護有緣人平安，並象徵將財富牢牢守住。城隍廟將在2月1日（大年初四）接財神日，下午2點免費發放發財金給市民討吉利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言