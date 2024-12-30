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饒慶鈴為國土計畫法槓中央 「貿然實施將是災難」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣共收到跟國土計畫法相關的陳情案2912件，饒慶鈴率團隊發聲，不周延的「國土計畫法」不應急就章上路。圖／縣府提供
台東縣共收到跟國土計畫法相關的陳情案2912件，饒慶鈴率團隊發聲，不周延的「國土計畫法」不應急就章上路。圖／縣府提供

國土計畫法」擬明年4月30日上路，台東縣國土功能分區圖本月24日才送內政部。縣長饒慶鈴說，台東縣政府雖在期限內完成，但收到多達2912件陳情案，不周延的「國土計畫法」不應急就章，若貿然實施，將是災難。

饒慶鈴指出，2912件陳情案中，7成擔心自家被劃設成農業發展分區，土地無法多元使用或未被劃入農業發展分區第四類，另有2成民眾不清楚各國土分區的土地容許使用規定，無法確認對自身權益的影響。

饒慶鈴憂心說，台東縣有184個原住民部落，部分面臨居住腹地不足、建物無法合法化問題；有的鄉親則散居在部落範圍外，居所將被劃為國土保育地區，該怎麼辦？在民眾疑慮未釐清、國土法相關配套及子法未完善前，貿然實施，將是災難。

縣府說，國土計畫法是國家整體空間規劃的根本大法，引導土地適地適用，避免不當開發行為，縣政府原則支持國土計畫法理念，但推動重大政策前，必須顧及民眾權益及需求。

縣府也強調，國土分區圖是否送交中央審議並非國土計畫法爭議重點，分區圖的劃設僅是依法完成行政程序，農民尚有疑慮的農業發展地區相關補償或發展權，以及原住民部落居住權益及建物合法化等問題，均需中央主管機關面對，並非聚焦各縣市是否如期提送國土功能分區圖。

此外，原民部落居住已久的建物卻被劃為國土保育地區，將造成民眾恐慌，中央應清楚地對外界說明國土法實施後，相關土地使用制度的變革及差異處，在相關配套未完整前，勿急於推動；國土計畫分區圖送內政部僅是起點而非終站，中央應正視民眾疑慮。

台東 國土計畫法 饒慶鈴

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