迎新年曙光 花蓮豐濱「親不知子海上古道」部分區域開放賞景

新年迎曙光，東海岸「親不知子海上古道」開闊無遮蔽是最佳地點，豐濱鄉公所特別開放園區部分區域，讓遊客入園賞海景、看日出。

花蓮縣豐濱鄉公所2017年建設完工的「親不知子海上古道」，主打動人的傳說故事、峭壁上約20公尺透明玻璃步道、以及絕美的山海風光，吸引許多遊客到訪。不過，0403花蓮大地震後，園區設施受損嚴重，古道入口處遭土石掩埋，架在臨海峭壁的玻璃步道多處破裂，甚至防落石護網也損壞斷裂等災情，目前僅開放外圍廁所、園區入口處一帶供遊客休憩。

豐濱鄉公所今天發布訊息表示，民國114年1月1日「親不知子海上古道」開放遊客入園賞海景、看日出。當天清晨4時即可免費入園，現場懸掛旗海、擺設聖誕紅植栽等點綴，歡迎大家一起在此迎接新年曙光。

鄉公所指出，古道園區內開放步行的區域，是昔日車輛通行的道路，而沿著峭壁垂直興建的海上步道則因震損暫不開放。