迎新年曙光 花蓮豐濱「親不知子海上古道」部分區域開放賞景
新年迎曙光，東海岸「親不知子海上古道」開闊無遮蔽是最佳地點，豐濱鄉公所特別開放園區部分區域，讓遊客入園賞海景、看日出。
花蓮縣豐濱鄉公所2017年建設完工的「親不知子海上古道」，主打動人的傳說故事、峭壁上約20公尺透明玻璃步道、以及絕美的山海風光，吸引許多遊客到訪。不過，0403花蓮大地震後，園區設施受損嚴重，古道入口處遭土石掩埋，架在臨海峭壁的玻璃步道多處破裂，甚至防落石護網也損壞斷裂等災情，目前僅開放外圍廁所、園區入口處一帶供遊客休憩。
豐濱鄉公所今天發布訊息表示，民國114年1月1日「親不知子海上古道」開放遊客入園賞海景、看日出。當天清晨4時即可免費入園，現場懸掛旗海、擺設聖誕紅植栽等點綴，歡迎大家一起在此迎接新年曙光。
鄉公所指出，古道園區內開放步行的區域，是昔日車輛通行的道路，而沿著峭壁垂直興建的海上步道則因震損暫不開放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言