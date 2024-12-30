花蓮農改場研發4仙草新品種 打造多層次花海景觀

農業部花蓮區農業改良場研發「仙草」用途，10年來篩選全台百餘個品種，育成4款新品種，每款花色與花期不同，不但增加觀賞價值，提升農村景觀效果，且產量跟機能性成分也較一般品種的仙草高，農改場已提出品種權申請，將透過品種授權、技術移轉，推廣景觀應用與產業化機會。

花蓮農改場今天在有機農業研究中心舉辦「仙草新品種觀摩會」，展示4款仙草新品種，並利用各品種不同花色在場內打造花海，由於仙草長得像薰衣草，又是紫色，背景搭配中央山脈壯麗風景，彷彿身置日本北海道。

農改場長楊大吉表示，大家對仙草印象多是拿來食用，這次特別針對仙草開花特性，育成4款新品種，分別為花蓮1號仙恬、花蓮2號仙靚、花蓮3號仙紫及花蓮4號仙美，每款品種都有不同的特性與顏色，除可食用、營造景觀，花朵的蜜源也吸引許多蜜蜂採蜜，達到生態多功能的好處。

楊大吉指出，4款仙草品種開花期從10月中旬延續到1月下旬；花蓮2號花色是粉白色，產量較市售仙草品種多4成，一般仙草每公頃生產8至9公噸原料，但花蓮2號可達12公噸以上；花蓮3號顏色為藍紫色，機能性成分高；1號為粉紅色，香氣濃郁；4號則是紅紫色，花謝後仍保持顏色，延長觀賞期。

他說，4款仙草品種中，2號最早開花，1號穿插在3、4號中間，不同花期呈現不同樣貌，在景觀上可搭配自然山水，對於休閒產業助力大。未來將跟宜蘭大學、中研院合作，針對各品種的功效研發，開創仙草產業多元應用。