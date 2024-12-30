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花蓮美崙溪左岸工程動土 串連單車道促低碳旅遊

中央社／ 花蓮縣30日電

提供花蓮市美崙溪畔休閒及旅遊空間，花蓮縣府斥資新台幣2500萬元增設長約1.45公里引道串連自行車道與人行步道，並在沿線施作觀景平台及整修既有設施，預計明年7月完工。

花蓮縣政府規畫「美崙溪左菁華護岸新建引道串連工程」，今天舉行動土典禮。工程起點在尚志路三山國王廟，經尚志橋、中正橋到溪畔公園，將施作長約100公尺的Z字型斜坡引道，銜接現有步道跟自行車道，中間設置4處觀景平台、1處銜接既有木棧道的平台。

縣長徐榛蔚表示，一個城市的發展是透過文化不斷梳理在地人文歷史，才能成為獨特的城市。遊客可以騎著自行車沿著美崙溪畔從將軍府開始，經過花蓮港放送局、松園別館、花蓮雲基地等軸線，往西可再到國福運動場等地，透過低碳旅遊、植樹降低碳排量。

花蓮縣建設處說明，民國110年已完成美崙溪右岸自行車道串連工程，打通7處斷點，完成6.5公里路線，為持續提升整體河岸休憩空間品質，今年啟動左岸串連工程，期望透過完整的自行車道路網，帶動地方觀光發展。

工程計畫分為2大階段進行，第1階段工程重點包括石屋旁停車場的既有自行車牽引道修繕，以及堤頂步道改善及高灘地步道串連工程各約700公尺，共1.4公里，此工程規劃設計自今年2月啟動以來，已邀請軍方協助進行美崙溪周邊及營區內踏查，並經過多次現地勘查、設計檢討與地方溝通，確保工程細節符合實際需求，整體工程兼顧防洪、交通及休閒3面向，工程完工後，將大幅提升自行車道系統的完整性與安全性。

第2階段工程則著重於左菁華護岸及計畫道路的新建工作，縣府指出，此階段工程不僅能改善復興新村地區的淹水問題，降低居民生命財產損失風險，更將配合都市計畫變更調整開闢計畫道路，有效分散市區交通流量，促進周邊地區發展。

自行車 花蓮縣政府 車道

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