財劃法修法 國民黨：對基隆是利多 呼籲中央別縮減補助

立法院修正財政收支劃分法，中國國民黨基隆市黨部今天表示，修法把餅做大，分配更公平，基隆未來可望每年增加75億元經費，中央政府不要再發表愚弄人民的言論，同時不要因此縮減原有的補助項目，阻礙地方發展。

國民黨憂慮民進黨在中央補助款動手腳，國民黨基隆市立委林沛祥說，在中央幫基隆爭取經費補助是他應該做的事，該爭取的補助款還是會繼續爭取，不會因為財劃法修法後，分配款增加就不去為基隆爭取相關補助。

民進黨不分區立委王正旭服務處主任林明智表示，過去統籌分配款需要地方提計畫，向中央爭取預算補助，基隆去年度一般補助執行率不到8成。未來每年多了70多億元預算，擔心市府會為了消化預算亂花錢。這些款項都是人民繳納的血汗錢，不是某人或某政黨的小金庫。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝、市黨部發言人潘艾嘉和基隆市議員曾紀嚴、韓世昱，今天出席「支持財劃法修正案把餅做大，分配更公平、經費更穩定」記者會，吳國勝說，修法有助平衡城鄉差距，對財政窘迫的基隆發展有很大的幫助。

潘艾嘉表示，過去民進黨要修改財劃法，現在竟然說「天災來的時候，地方政府要自己勇敢面對」，其實修法後地方政府只增加3700多億元經費，中央仍然掌握更多的經費，呼籲民進黨執政的中央政府，該做的事情還是要好好的做，不要老是想鞏固民進黨的利益，甚至因此縮減原本對基隆的補助。