花蓮「親不知子海上古道」元旦免費入園 迎接新年曙光

花蓮縣豐濱鄉景點「親不知子海上古道」園區設施，東臨太平洋，吸引許多遊客，就連天后蔡依林也造訪過，卻因403花蓮地震受損嚴重，鄉公所封園維修，1月1日將免費開放未受損區域，讓民眾迎接元旦日出；而園區最熱門的海上古道，至今仍不時有落石，考量安全暫不開放。

403花蓮大地震後餘震頻繁，親不知子海上古道園區設施受損嚴重，古道入口處遭土石掩埋，不僅架在臨海峭壁的玻璃棧道多處破裂，甚至防落石護網也損壞斷裂等，目前僅開放外圍廁所、園區入口處一帶，供遊客休憩。

豐濱鄉公所表示，親不知子海上古道東面廣大的太平洋，非常適合迎接新年第一道曙光，1月1日當天清晨4時，將免費開放民眾入園賞海景、看日出，開放區域包含停車場、小公園、廁所與周邊震後未受損的地方。

至於親不知子海上古道最熱門的路段，包括架設在海拔高度約40公尺臨海峭壁古道與隧道等，因持續有落石，目前仍然封閉，鄉公所正積極爭取經費維修。

鄉公所指出，親不知子海上古道現場有旗海、聖誕紅植栽及利用海廢製作的裝置藝術等，陪伴大家迎接新年第一道曙光，1月2日起雖不收取入園費，但會收停車費。