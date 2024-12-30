台東縣土地交易趨緩地價微上揚 地王由「它」蟬聯

2025年台東縣土地公告現值調整作業完成評議，全縣平均調幅為1.65％。縣府指出，最高宗地公告土地現值位於台東市正氣路與光明路之角地，地價與今年同為每平方公尺20萬4500元，最低區段地價則以延平鄉鸞山段下野部落西側臨溪之土地，每平方公尺36元，整體地價微幅上漲。

台東縣召開地價暨標準地價評議委員會，依據平均地權條例第46條規定辦理，考量社會經濟狀況及民眾地價稅負能力等因素，今年全縣公告土地現值平均調幅為1.65％，依規定編製土地現值表，將於2025年1月1日辦理公告。

地政處說明，近年縣內花東鐵路雙軌計畫、台九線拓寬等各項重大工程持續推動建設，另積極推動觀光發展吸引人潮，帶動商業需求增加，交通便捷度提升及生活環境改善，牽動著房地交易行情。

地政處表示，重大建設及觀光人潮帶動商業需求，但受近年政府推行相關稅制、中央銀行升息及貸款成數調整等政策影響，整體而言交易量趨緩，但地價呈現微幅上漲趨勢。

此外，各地政事務所地價人員參加屏東縣府及高雄市府分別與台東縣政府辦理的毗鄰地價平衡協調會，經與各毗鄰縣市相互平衡協調後，毗鄰區段地價差異不大，皆於容許合理範圍內。