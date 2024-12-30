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花蓮美崙溪增設引道 串連將軍府、松園別館成觀光廊道

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市美崙溪畔是在地重要休閒空間，周邊有舊中廣花蓮電台、將軍府美崙溪畔歷史建築群、松園別館等地，縣府將施作引道約100公尺串連各景點。記者王思慧／攝影
花蓮市美崙溪畔是在地重要休閒空間，周邊有舊中廣花蓮電台、將軍府美崙溪畔歷史建築群、松園別館等地，縣府將施作引道約100公尺串連各景點。記者王思慧／攝影

花蓮市美崙溪畔是在地重要休閒空間，周邊有舊中廣花蓮電台、將軍府美崙溪畔歷史建築群、松園別館等，縣府近年修繕人行道、自行車道串連觀光景點，如今將施作引道約100公尺，除了連接人行道到溪邊步道，也在沿施作觀景平台、整修既有設施等，工程預計7月完工。

花蓮縣政府建設處規畫「美崙溪左精華護岸新建引道串連工程」，今天動工。工程全長約1.45公里，起點在尚志路三山國王廟，經過尚志橋、中正橋到溪畔公園，將施作長約100公尺的Z字型斜坡引道，將銜接現有步道跟自行車道，中間設置4處觀景平台、1處銜接既有木棧道的平台。

建設處長鄧子榆表示，美崙溪左岸原已有步道，要從將軍府過中正橋，再接到尚志路的堤頂，在溪邊既有左岸高灘地與既有堤頂步道上施作引道，將各個景點、橋梁串連起來。

鄧子榆說，工程施作引道將使用PC材質，有一定的防滑成效，周邊也會做綠美化，並在沿線腹地較大的地方增設觀景平台；左岸既有的木棧板牽引道設施也一併修繕，預計明年6月至7月完工。

當地民生里長吳明崇說，過去美崙溪只有右岸有引道，不過左岸有將軍府、松園別館等景點，未來有引道串連，遊客、民眾步行在溪畔就能輕鬆觀光，相信對地方來說很有幫助。

縣長徐榛蔚表示，城市透過文化梳理地方人文及歷史發展獨特樣貌，未來美崙溪整治完成後，可邀請在地、全國甚至是國外的藝術家，在周邊設置裝置藝術等，成為地方新亮點。

花蓮縣政府建設處規畫「美崙溪左菁華護岸新建引道串連工程」，將施作長約100公尺的Z字型斜坡引道，將銜接現有步道跟自行車道。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府建設處規畫「美崙溪左菁華護岸新建引道串連工程」，將施作長約100公尺的Z字型斜坡引道，將銜接現有步道跟自行車道。記者王思慧／攝影
花蓮市美崙溪畔是周邊有許多景點，縣府近年修繕人行道、自行車道串連。記者王思慧／攝影
花蓮市美崙溪畔是周邊有許多景點，縣府近年修繕人行道、自行車道串連。記者王思慧／攝影

人行道 花蓮縣政府 觀光景點

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