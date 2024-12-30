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好消息！明年元月加碼 羅東鎮公所：產婦營養補給從1萬加碼至2萬元
年輕人買不起房子，沒有餘力生養小孩，導致台灣生育率年年下降。宜蘭羅東鎮公所為鼓勵年輕人生兒育女、敢生能養，今天宣布產婦營養補給費從1萬元加碼至2萬元，生雙胞胎依胎次認定，明年元月1日起實施。
根據美國中情局（CIA）今年5月公布2024年全球生育率預測，在227個國家地區中，台灣以1.11成為世界墊底。鎮公所今天宣布「羅東好孕、幸福加倍」福利政策。
羅東鎮公所表示，鎮長吳秋齡有感於台灣生育率為全球最低，少子化引發缺工及私校倒閉危機，上任後努力推廣生育福利政策，鼓勵年輕人生養，並且在羅東落地生根，盼提高生育率。
鎮公所說，第一、二胎可獲2萬元補助，第三胎(含以上)5萬元，且雙胞胎依胎次認定，凡是明年元月1日起初設戶籍在羅東鎮的新生兒及產婦或配偶其中一方設籍於本鎮達一年以上者，即有資格申請。
鎮長吳秋齡表示，公所幫忙年輕人努力生，放心生，懷孕婦女因生產而衍生的費用重擔，藉由「羅東鎮產婦營養補給費」減輕負擔；此外，鎮公所打造的托嬰中心預計明年6月收托，2歲到6歲的幼幼專班明年6月也增加收托，為準媽媽與小朋友建構一個友善生養的環境。
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