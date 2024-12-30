教練跨海教學加基金會資助 蘭嶼東清國小跆拳道奪佳績
台東蘭嶼鄉東清國小推動跆拳道課程僅一年，昨在114年台東縣中等學校選拔暨國小聯合運動會跆拳道品勢競賽拿下3類級別的第一名和第三名，以及品勢團隊組的第一名。校方指出，優異成績的背後是屏東教練張大川不辭辛苦跨海上課，北部一群善心醫師贊助經費，感謝各界愛心成就好成績。
東清國小跆拳道在去年11月成立，校方邀請擁有品勢與對打國家裁判教練證、國內與國外黑帶9段證照的張大川擔任教練。
校方說，張大川家住屏東，每次上課要從屏東開車再搭船到蘭嶼，夏天每2周一次，若遇東北季風強勁一個月只能上一次，若遇到船沒開，校長湯惠美、訓導組長丁柏凱及部落家長楊依雯等人下場陪孩子訓練。
除教練張大川辛苦跨海上課外，「財團法人臺北市林思宏X5醫師慈善基金會」贊助東清國小陶藝課程，今年4月發現跆拳道課程經費有限，孩子們無法移地訓練或參加升等檢定，基金會再挹注相關經費，讓跆拳道課程學習不中斷。
林思宏醫師得知小朋友獲得優異成績很開心，他表示，偏鄉離島孩子通常欠缺可以發揮的舞台和機會，只要學校有需要，基金會一定會全力陪伴孩子快樂學習。
東清國小校長湯惠美說，感謝各界支持，跆拳道課程推廣以來，孩子們有濃厚興趣，也初步看見預期成果。
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