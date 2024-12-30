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【即時短評】基捷路線之爭 也是基隆兩世家第3代仕途之爭

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨籍基隆市長謝國樑主張不應讓民眾「捷運、台鐵2選1」，且捷運取代台鐵，將讓基隆市區有7、8年無鐵道運輸。聯合報系資料照片
國民黨籍基隆市長謝國樑主張不應讓民眾「捷運、台鐵2選1」，且捷運取代台鐵，將讓基隆市區有7、8年無鐵道運輸。聯合報系資料照片

2022年基隆市長選戰，基隆捷運曾是藍綠攻防焦點。國民黨市長謝國樑連任的可能對手，民進黨議長童子瑋日前主張基捷一步到位，重啟基捷戰火。公共政策過去常因選戰流於短線操作，距離2026選舉還久，謝、童「路線之爭」，有機會開創更大論辯空間。

謝國樑挺過罷免案，增添爭取連任自信心。童子瑋拋出市政議題，顯露入主市府雄心。2年前的市長選戰，民進黨中央執政，推動基隆捷運為轉戰市長的前立委蔡適應助攻。不料八堵進入市中心路廊與台鐵相互排擠，謝國樑訴求不能廢除基隆火車站，共鳴者眾，交通部決定基捷分兩階段推動，形同高掛免戰牌，以拖待變。

基捷路線爭議隨選舉勝負已定，暫時畫下休止符。童子瑋在藍綠休戰2年後拋出基捷一步到位，多方關注。童指因沒有選舉干擾，期盼不同意見相互激盪，為基隆找出路。只是也有人認為此時出手也是選舉考量，意在奠定黨內出線地位，並展現與謝國樑「直球對決」的氣魄，開拓新票源。

2026市長選戰若是謝國樑對上童子瑋，非但是基捷路線之爭，也是基隆兩大世家第3代仕途之爭。謝國樑的祖父謝清雲、童子瑋的祖父童永，早年在基隆各自打下一片天。謝家3代經商、參政，謝清雲曾參選市長失利，謝國樑完成遺志。童家經商、參與宗教事務，童永原不支持童子瑋步入政壇，但孫子當選議長，又讓他引以為傲。

謝國樑和童子瑋都是基隆政壇俊彥，並展現有別於傳統政治人物的作風。兩人若在2026年對壘，外界除期待君子之爭，防選風惡化。雙方選前有默契的為基隆捷運等公共議題，創造理性思辯的空間也是美事一樁。

民進黨籍基隆市議長童子瑋拋出基隆捷運一步到位訴求，重啟基捷路線戰火。圖／取自童子瑋臉書
民進黨籍基隆市議長童子瑋拋出基隆捷運一步到位訴求，重啟基捷路線戰火。圖／取自童子瑋臉書

基隆捷運 童子瑋 謝國樑

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