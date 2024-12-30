星期評論／淡化選舉干擾 擴大基捷路線論辯空間

2022年基隆市長選戰，基隆捷運曾是藍綠攻防焦點。市長謝國樑2026年拚連任的潛在對手、民進黨議長童子瑋日前主張基捷一步到位，重啟基捷戰火。公共政策過去常因選戰流於短線操作，距離2026選舉還久，謝、童「路線之爭」，或許有機會開創更大的論辯空間。

謝國樑挺過罷免案，增添爭取連任自信。童子瑋拋出市政議題，顯露入主市府雄心。2年前市長選戰，中央推動基隆捷運為轉戰市長的前立委蔡適應助攻，不料八堵進入市中心路廊與台鐵相互排擠，謝國樑訴求不能廢除基隆火車站，引起共鳴，交通部決定基捷分兩階段推動，形同高掛免戰牌，以拖待變。

基捷路線爭議隨選舉勝負已定，暫時畫下休止符。童子瑋在藍綠休戰2年後拋出基捷一步到位，多方關注。童指因沒有選舉干擾，期盼不同意見相互激盪，為基隆找出路。有人認為此時出手是選舉考量，意在奠定黨內出線地位，並展現與謝國樑「直球對決」氣魄。

2026市長若是謝國樑對上童子瑋，不但是基捷路線之爭，也是基隆兩大世家第三代仕途之爭。謝國樑的祖父謝清雲、童子瑋的祖父童永，早年在基隆各自打下一片天。謝家三代經商、參政，謝清雲曾參選市長失利，謝國樑完成遺志。童家經商、參與宗教事務，童永原不支持童子瑋步入政壇，但孫子當選議長，又讓他引以為傲。

謝國樑和童子瑋都是基隆政壇俊彥，兩人若在2026年對壘，外界除期待君子之爭，雙方選前有默契地為基隆捷運等公共議題，創造理性思辯空間也是美事一樁。