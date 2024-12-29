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風雨走廊外垃圾多 基隆志工清除、掛布條提醒別再丟了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市安樂區鶯歌里辦公室及二信高中圖書館小太陽成長社，今天合辦乾淨家園活動。圖／二信高中提供
基隆市安樂區鶯歌里辦公室及二信高中圖書館小太陽成長社，今天合辦乾淨家園活動。圖／二信高中提供

基隆市安樂區鶯歌里今天舉辦「社區共融環境共好」乾淨家園活動，二信高中學生也前往參加。里內風雨走廊旁的灌木叢和林地，累積不少行人亂丟的垃圾，學生和里內志工分工合作撿除垃圾， 讓里內環境更加清潔，生活更有品質。

鶯歌里辦公室及二信高中圖書館小太陽成長社，今天合辦乾淨家園活動。原因是鶯歌里長邱美足發現，里內志工辛苦維護環境，但有部分居民或學生們路過風雨走廊，卻一直把垃圾往走廊旁的灌木叢和樹林中，希望結合社區及學生志工，共同舉辦清理社區活動，除了讓環境更清潔，也希望行經風雨走廊的民眾，不要再隨意把垃圾往兩旁丟棄。

今天的活動主題是「垃圾不落地、環境更美麗」，號召約60名志工參加。與會志工在活動開始前宣誓，共同維護環境清潔。邱美足里和二信圖書館主任宋吉清致詞時，都感謝里內志工與學生支持守護家園環境的重要性，希望透過活動喚起更多居民對家園環境的關注，共同打造乾淨、宜居的基隆。

這群志工沿著步道清潔環境，並在風雨走廊掛上「垃圾不落地、環境更美麗」宣導布條，提醒路人不要亂丟垃圾，並提升及深化民眾對社區的認同，了解社區共融與環境保護的重要性。

基隆市安樂區鶯歌里辦公室及二信高中圖書館小太陽成長社，今天合辦乾淨家園活動。圖／二信高中提供
基隆市安樂區鶯歌里辦公室及二信高中圖書館小太陽成長社，今天合辦乾淨家園活動。圖／二信高中提供
基隆市安樂區鶯歌里辦公室及二信高中圖書館小太陽成長社，今天合辦乾淨家園活動。圖／二信高中提供
基隆市安樂區鶯歌里辦公室及二信高中圖書館小太陽成長社，今天合辦乾淨家園活動。圖／二信高中提供
基隆市安樂區鶯歌里辦公室及二信高中圖書館小太陽成長社，今天合辦乾淨家園活動。圖／二信高中提供
基隆市安樂區鶯歌里辦公室及二信高中圖書館小太陽成長社，今天合辦乾淨家園活動。圖／二信高中提供
基隆市安樂區鶯歌里辦公室及二信高中圖書館小太陽成長社，今天合辦乾淨家園活動，在風雨走廊懸掛宣導布條，提醒路人不要把垃圾外往丟。圖／二信高中提供
基隆市安樂區鶯歌里辦公室及二信高中圖書館小太陽成長社，今天合辦乾淨家園活動，在風雨走廊懸掛宣導布條，提醒路人不要把垃圾外往丟。圖／二信高中提供

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