靈鷲山普仁獎頒獎 基隆選出88名小太陽逆境中散發光芒

靈鷲山今天舉辦基隆區普仁獎頒獎典禮，共有88名「小太陽」，他們在困難環境中豐富生命，全力以赴翻轉逆境，讓生命迎向陽光的故事令人動容。基隆講堂也頒發「推動品德教育楷模」，給12所得獎學校。

靈鷲山表示，靈鷲山開山住持心道法師2003年創設普仁獎，著重孩子的品德與孝行，既是是願力也是傳承。得獎者被稱為小太陽，期許成為校園善種子，實踐三好「口好、身好、意好」、五德「正面、積極、樂觀、愛心、願力」，閃耀自己也照亮別人。

基隆區2008年起舉辦普仁獎頒獎活動，至今已17年，累計1084名學子獲獎，其中49人得到全國普仁獎殊榮。今年報名的國中、小學人數119人，評選出國小54人、國中34人獲獎，今年有6人入圍全國普仁獎，名單為頼美蓁、林若彤、陳奕彤、林品秀、高秉宏和張仲信。

基隆市長謝國樑秘書林欣慧、市府教育處代理處長徐嬿立、市議會議長童子瑋、靈鷲山宗委常樂法師、慈善基金會董事長性月法師、基隆講堂監院妙實法師，今天都出席在基隆長榮桂冠舉辦的頒獎典禮，分享小太陽的喜悅與榮耀。

童子瑋表示，普仁獎匯集眾緣，是社會良善的力量，感謝靈鷲山善心善業，讓小太陽在未來人生路途得到最大的祝福。生命要正面積極、有夢想，逆境是養分，鼓勵小太陽努力為人生加分，希望每年都能來看看孩子們，陪伴他們長大。

武崙國中8年級學生高秉宏的父親過世，懂事的他孝順媽媽，國小成績優異，上了國中依然亮眼，品學兼優更友愛同學。他說，獎學金可以汰換家裡老舊電器，未來他想當工程師，會努力實現夢想，並回饋給社會需要幫助的人。中正國中7年級學生林品秀家境清寒，個性開朗活潑，樂於助人。她擔任班長品學兼優，課外學習英聽及參加國際學生線上交流，表現可圈可點。

中和國小4年級學生賴美蓁從小刻苦、勤奮、富有進取心，個性活潑健談，國語成績優異，小小年紀才氣滿滿。德和國小5年級學生陳奕彤來自單親家庭，她和哥哥由71歲爺爺照料，她的課業表現優異，有畫畫才華，感謝爺爺讓他們兄妹衣食不缺。