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58歲女穿戴義肢跑馬拉松圓夢 獲頒勇士獎成代言人
花蓮58歲楊桂鳳左腿截肢5年，為了圓夢，穿戴專屬運動型義肢，在太平洋馬拉松跑完5公里賽程，感動許多人。馬拉松創辦人魏嘉賢特別頒發「勇士獎」給楊桂鳳，更說她的故事已成為這場賽事的最佳代言人，希望能鼓舞更多人。
楊桂鳳5年前因健康因素失去左腿，曾一度陷入生命的低谷，在親友的鼓勵與門諾醫院醫療團隊的支持下，不僅學會重新站起來，還成功挑戰完成5公里跑步，毅力令人敬佩。她表示，從裝上義肢可以走路，到能跑起來，是經歷無數次不斷的練習與努力才達成的，每一步前進更加相信自己能做到。
楊桂鳳還說，生病前就非常喜歡跑步，覺得身心舒暢，跑步是她最放鬆、最享受的時刻，即便生病後也不願放棄，現在能重新跑起來，可說是生命的重生。
魏嘉賢頒發「勇士獎」給楊桂鳳，表彰堅韌與勇氣面對生命挑戰的精神，歡迎她每年都以貴賓身分參加太平洋縱谷馬拉松。
魏嘉賢說，隨著新年即將到來，這份溫暖的勇氣與希望將繼續傳遞下去。楊桂鳳的故事不僅為她自己的人生寫下新的篇章，更成為許多鄉親心中的一道光，只要有堅定的信念，就能創造屬於自己的奇蹟。
魏嘉賢提到太平洋縱谷馬拉松的特殊意義，這項賽事屬於花蓮在地活動，許多鄉親不用舟車勞頓前往北部或西部參加比賽，有機會在花蓮最美的縱谷裡奔跑。不僅如此，太平洋縱谷馬拉松更榮獲日本專業跑步雜誌「跑步者（Runners）」評選為「值得來跑的馬拉松賽事」，這不僅展現在地的特色，更讓世界看見花蓮的魅力。
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