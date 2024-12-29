中橫西寶段落石坍方 公路局搶災團隊頂低溫今搶通

台8線中橫公路西寶段昨天發生間歇性坍方，坍方土石超過7000立方公尺，雙向交通受阻，甚至落石持續至晚間仍未停歇。公路局搶災團隊今天頂著清晨僅約10度低溫，於上午5時許抵達現場清坍，目前已搶通，以戒護方式放行兩端停等車輛，並派員監看邊坡。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，中橫157.7公里處西寶段，昨天上午11時30分發生上邊坡持續間歇性落石，造成「洛韶至西寶（157.8公里至159.5公里）」道路阻斷無法通行。好在坍方災區為單一災點，西寶以東至天祥、以西的洛韶至大禹嶺，民眾仍可在管制時間內通行，未形成孤島。

今天在太魯閣工務段搶災團隊的努力下，終於在9時搶通，讓汽機車順利通過。工務段表示，現場設置搶災機具與派駐監看人員，隨時監看上邊坡狀況，放行時如遇天候狀況不佳，如強降雨、濃霧無法監看邊坡等或有擴災之虞時，搶修團隊仍不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。

另外，台8線東段其餘路段管制情況，「關原至天祥（114.6公里至167.7公里）」路段，除關原（118公里）及碧綠（127.5公里）等2處工區，於上午8時至下午4時每整點放行1次外，其餘路段經巡查通車條件後，不分平日、假日，於每天上午6時至下午4時30分，視沿線零星災修工區需要，採機動管制放行措施。

台8線「天祥至太魯閣（167.7公里至184.5公里）」路段，經朝巡達可通車條件後，不分平日、假日仍維持原訂每日5次放行，包括上午7至8時、10時、下午12至13時、下午3時、下午5時至5時30分。