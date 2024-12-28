快訊

注定孤老終身？最新研究揭「3關鍵特質」 容易單身一輩子

聽新聞
0:00 / 0:00

春節將至白鯧、大明蝦夯漲聲起 基隆漁會凍漲推優惠禮盒

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
春節到白鯧、大明蝦夯漲聲起，基隆漁會凍漲推優惠禮盒。記者游明煌／攝影
春節到白鯧、大明蝦夯漲聲起，基隆漁會凍漲推優惠禮盒。記者游明煌／攝影

農曆春節快要到了，近日各傳統市場已有民眾開始採買年貨，必備海鮮受到歡迎，白鯧、大明蝦、透抽等都已漲價約一成。基隆區漁會今年也推出海鮮禮盒，有不同搭配可選擇，不只凍漲，特價商品如鮑魚、白蝦、黃魚等年節漁貨都降價，門市消費滿千加價購1尾白鯧只要550元。

基隆區漁會門市近日出現採買海鮮人潮，區漁會的三種禮盒都凍漲，維持去年的價格，民眾可依不同喜好挑選不同組合，1600元主要有黃金鯧和龍虎斑；2600元有500至600公克的白鯧和日本干貝；3600元是頂級禮盒，特也是有嚴選大白鯧（約700公克）和日本干貝，可宅配。

傳統市場目前買氣也都開始出現人潮，年節必備的白鯧、大明蝦、透抽都很受歡迎，詢問度高。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，基隆區漁會除了禮盒外，還有年節特價商品，有鮑魚、白蝦、烏魚子、黃魚、蝦仁和透抽等，都降價一成左右，希望平抑物價，否則都喊漲，大家都不敢買。500到600公克拍鯧最受小家庭喜愛，好煮好烹飪。漁會門市消費滿千元，加價購1尾約600公克的白鯧僅550元，而且商品都檢驗合格的，民眾可以吃得安心。

目前市面上，今年白鯧、透抽漲約1成，大明蝦因為量少，產量比去年少了一半，漲幅較多，國產養殖漁獲平穩。

陳文欽說，龍虎斑肉質Q彈，黃魚也很受喜愛，都是民眾採買好選擇，漁會門市人員表示，目前民眾買白鯧、花枝丸、蝦子、干貝等占最多。

李姓婦人說，現在來買選擇較多，可自用也可送人，漁會處理好了料理很方便，她要買白鯧年夜飯時用。

春節到白鯧、大明蝦夯漲聲起，基隆漁會凍漲推優惠禮盒。記者游明煌／攝影
春節到白鯧、大明蝦夯漲聲起，基隆漁會凍漲推優惠禮盒。記者游明煌／攝影
春節到白鯧、大明蝦夯漲聲起，基隆漁會凍漲推優惠禮盒。記者游明煌／攝影
春節到白鯧、大明蝦夯漲聲起，基隆漁會凍漲推優惠禮盒。記者游明煌／攝影

基隆 白鯧 禮盒

延伸閱讀

明年春節連9天假 家具資收盡早約 基北北桃初四收垃圾

春節前賣場公安檢查 新北五處六項缺失遭罰42萬

基隆清潔隊員工作帽過重悶熱 明年換新兼顧透氣與安全

GODIVA首度攜手迪士尼人物！創意跨界春節禮盒 3大推薦

相關新聞

春節將至白鯧、大明蝦夯漲聲起 基隆漁會凍漲推優惠禮盒

農曆春節快要到了，近日各傳統市場已有民眾開始採買年貨，必備海鮮受到歡迎，白鯧、大明蝦、透抽等都已漲價約一成。基隆區漁會今...

畢羊縱走等高山步道元月重新開放 山友狂敲碗終於如願

太魯閣國家公園內有多條熱門高山步道，10月底康芮颱風過後嚴重受損封閉，不少山友苦等。管理處近日公告，下周起開放畢祿羊頭縱...

基捷第二階段「廢鐵換捷」爭議起 回歸專業別政治操作

基隆捷運第一階段南港到八堵，可望在明年6月招標，基隆「捷運夢」即將成真。但美中不足的是拆成兩段，第二階段八堵到基隆市區怎麼走，「廢鐵換捷」爭議再起。基隆人只能被迫台鐵、捷運二選一？宜由專家學者專業評估，不要淪為下屆市長選戰的「政治操作」。

歲末年終大掃除 花蓮市區2要道下周封路5天清洗

歲末年終，花蓮市公所在北濱外環道、中山路地下道進行年度清潔養護工程，北濱外環道下周一至周五（30日至明年1月3日）將封路...

宜蘭溪北地區首座寵物公園在員山 大小犬分區顧安全

宜蘭縣溪北地區的毛小孩飼主有福了，縣府在員山鄉金山公園規畫溪北首座寵物公園，今天啟用，分為小型犬隻與中大型犬隻2區，確保...

基隆清潔隊員工作帽過重悶熱 明年換新兼顧透氣與安全

基隆市環保局清潔隊員每天收垃圾、清掃路面，常得在烈日下工作，但不少隊員反映，多年來環保局提供的工作帽過重且悶熱，環保局將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。