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春節將至白鯧、大明蝦夯漲聲起 基隆漁會凍漲推優惠禮盒
農曆春節快要到了，近日各傳統市場已有民眾開始採買年貨，必備海鮮受到歡迎，白鯧、大明蝦、透抽等都已漲價約一成。基隆區漁會今年也推出海鮮禮盒，有不同搭配可選擇，不只凍漲，特價商品如鮑魚、白蝦、黃魚等年節漁貨都降價，門市消費滿千加價購1尾白鯧只要550元。
基隆區漁會門市近日出現採買海鮮人潮，區漁會的三種禮盒都凍漲，維持去年的價格，民眾可依不同喜好挑選不同組合，1600元主要有黃金鯧和龍虎斑；2600元有500至600公克的白鯧和日本干貝；3600元是頂級禮盒，特也是有嚴選大白鯧（約700公克）和日本干貝，可宅配。
傳統市場目前買氣也都開始出現人潮，年節必備的白鯧、大明蝦、透抽都很受歡迎，詢問度高。
基隆區漁會總幹事陳文欽表示，基隆區漁會除了禮盒外，還有年節特價商品，有鮑魚、白蝦、烏魚子、黃魚、蝦仁和透抽等，都降價一成左右，希望平抑物價，否則都喊漲，大家都不敢買。500到600公克拍鯧最受小家庭喜愛，好煮好烹飪。漁會門市消費滿千元，加價購1尾約600公克的白鯧僅550元，而且商品都檢驗合格的，民眾可以吃得安心。
目前市面上，今年白鯧、透抽漲約1成，大明蝦因為量少，產量比去年少了一半，漲幅較多，國產養殖漁獲平穩。
陳文欽說，龍虎斑肉質Q彈，黃魚也很受喜愛，都是民眾採買好選擇，漁會門市人員表示，目前民眾買白鯧、花枝丸、蝦子、干貝等占最多。
李姓婦人說，現在來買選擇較多，可自用也可送人，漁會處理好了料理很方便，她要買白鯧年夜飯時用。
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