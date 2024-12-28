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畢羊縱走等高山步道元月重新開放 山友狂敲碗終於如願

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣國家公園管理處上月分享康芮颱風過後，屏風山線第一次過溪後崩塌狀況。圖／取自太管處臉書
太魯閣國家公園管理處上月分享康芮颱風過後，屏風山線第一次過溪後崩塌狀況。圖／取自太管處臉書

太魯閣國家公園內有多條熱門高山步道，10月底康芮颱風過後嚴重受損封閉，不少山友苦等。管理處近日公告，下周起開放畢祿羊頭縱走、屏風山、奇萊北峰及奇萊東稜等3條步道的入園活動。

康芮颱風在太魯閣天祥地區造成單日1200毫米的超大雨量，高山步道受損嚴重，園區內畢祿山、屏風山、南湖大山、奇萊南峰、奇萊東稜、奇萊連峰、中央尖山、北二段全段等高山步道封閉，為回應山友期待，太魯閣國家公園管理處11月下旬公布巡查後整理出的步道照片，讓民眾了解步道狀況，並持續修復，逐步開放。

太管處近日公告，明年1月3日上午零時起，開放部分生態保護區登山步道的入園活動。開放路線包括畢祿羊頭縱走、屏風山、奇萊北峰及奇萊東稜等3條步道。

其中，畢祿羊頭縱走僅開放羊頭山登山口進入至羊頭山、畢祿山原路來回的申請；奇萊北峰及奇萊東稜路線，在奇萊線步道5.7公里處奇萊主、北峰叉路口處，僅限取右往奇萊主峰方向通行至主稜線後，才能前往奇萊主峰、北峰及奇萊東稜。

屏風山步道及屏風避難山屋申請也開放，不過塔次基里溪過溪處新闢腰繞路徑，太管處呼籲遵循山友依路標指示通行，不要擅離路徑，若遇到山徑阻斷或設施損壞，請即時回報太管處理。

太魯閣國家公園管理處上月分享康芮颱風過後，羊頭山登山口巨石掉落的景象。取自太管處臉書
太魯閣國家公園管理處上月分享康芮颱風過後，羊頭山登山口巨石掉落的景象。取自太管處臉書

太魯閣國家公園 山友 康芮颱風

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