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歲末年終大掃除 花蓮市區2要道下周封路5天清洗

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市北濱外環道因清洗檢修，12月30日起封路5天施工。圖／市公所提供
花蓮市北濱外環道因清洗檢修，12月30日起封路5天施工。圖／市公所提供

歲末年終，花蓮市公所在北濱外環道、中山路地下道進行年度清潔養護工程，北濱外環道下周一至周五（30日至明年1月3日）將封路施工，中山路地下道則在明年1月3日晚間10時起封路8小時清洗檢修，市公所已立起告示牌，提醒用路人屆時改道。

市公所表示，新的一年即將來臨，市公所清潔隊這個月起即派員清洗市內重要道路、橋梁，也清潔街頭裝飾藝術，讓市容整齊清潔；而北濱外環道、中山路地下道是市區重要道路，因車流量大，一整年下來淤積砂石、髒汙，也在這段時間清理乾淨。

今年度養護工程即將展開，北濱外環道施工時間為12月30日上午8時起至明年1月3日傍晚5時，中山路地下道接續在1月3日晚間10時至4日清晨6時清洗檢修，施工期間都將封閉道路。

市長魏嘉彥表示，北濱外環道封路期間請改由北濱街或海濱街通行，因北濱外環道常有大車行經，提醒管制時段每晚8時到隔天上午8時，15噸以上貨車禁行北濱街與海濱街。

工時 橋梁 花蓮

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