宜蘭溪北地區首座寵物公園在員山 大小犬分區顧安全

宜蘭縣溪北地區的毛小孩飼主有福了，縣府在員山鄉金山公園規畫溪北首座寵物公園，今天啟用，分為小型犬隻與中大型犬隻2區，確保不同體型的寵物安全互動。目前寵物公園完全露天，尚無雨遮或帳棚，縣府表示會視後續使用需求逐步完善設施。

宜蘭縣共有約4萬隻登記在在案的寵物犬與寵物貓，其中寵物犬約占6成，不過縣內長期缺少寵物互動公園；縣府5年前在五結鄉海濱的動植物防疫所設立全縣第一處寵物公園，然而位置較偏僻，使用者不多，今年遂規畫在員山鄉金山公園設立寵物公園。

動防所指出，金山公園的寵物公園耗資約200餘萬元，縣府自籌，今年10月底完工驗收，占地約200坪，今天啟用，後續移交給員山鄉公所維護管理；寵物公園設置圍籬，區分10公斤以下的小型犬區，與10公斤以上的中大型犬區，降低潛在干擾與衝突。

縣長林姿妙表示，金山公園寵物公園的啟用是宜蘭邁向人寵共榮的重要一步，盼成為全縣友善寵物空間的示範場所，吸引更多人加入友善動物的行列。動防所表示，園內設有毛小孩專用遊具、清洗區與狗便袋自取區，後續將視使用需求，增設必要設施。