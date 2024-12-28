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宜蘭溪北地區首座寵物公園在員山 大小犬分區顧安全
宜蘭縣溪北地區的毛小孩飼主有福了，縣府在員山鄉金山公園規畫溪北首座寵物公園，今天啟用，分為小型犬隻與中大型犬隻2區，確保不同體型的寵物安全互動。目前寵物公園完全露天，尚無雨遮或帳棚，縣府表示會視後續使用需求逐步完善設施。
宜蘭縣共有約4萬隻登記在在案的寵物犬與寵物貓，其中寵物犬約占6成，不過縣內長期缺少寵物互動公園；縣府5年前在五結鄉海濱的動植物防疫所設立全縣第一處寵物公園，然而位置較偏僻，使用者不多，今年遂規畫在員山鄉金山公園設立寵物公園。
動防所指出，金山公園的寵物公園耗資約200餘萬元，縣府自籌，今年10月底完工驗收，占地約200坪，今天啟用，後續移交給員山鄉公所維護管理；寵物公園設置圍籬，區分10公斤以下的小型犬區，與10公斤以上的中大型犬區，降低潛在干擾與衝突。
縣長林姿妙表示，金山公園寵物公園的啟用是宜蘭邁向人寵共榮的重要一步，盼成為全縣友善寵物空間的示範場所，吸引更多人加入友善動物的行列。動防所表示，園內設有毛小孩專用遊具、清洗區與狗便袋自取區，後續將視使用需求，增設必要設施。
住在員山鄉的林先生今天帶著3個月大的愛犬，成為首批體驗寵物公園的飼主。看著毛小孩在遼闊的公園內飛奔玩耍，林先生開心表示今後方便多了，不用再擔心狗狗沒有安全的活動場所；另一方面，目前公園內並無遮雨設施，考量宜蘭多雨，他希望後續能增設相關設施。
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